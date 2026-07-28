Токен STORJ впав на 16%, криптоплатіжний сервіс Triple-A зламали на $11,8 млн: що нового

Токен STORJ просів на 16% через банкрутство та реструктуризацію Storj Labs

Децентралізований хмарний провайдер Storj Labs подав заяву про реструктуризацію відповідно до Глави 11 Кодексу США про банкрутство. На тлі цієї новини токен STORJ за добу втратив понад 16% своєї вартості, опустившись до $0,06 (історичний максимум у 2021 році перевищував $2,8).

На момент написання новини ціна токена становить $0,05.

У компанії переконують, що їхній основний бізнес залишається сильним, а банкрутство — це вимушений крок для врегулювання боргів минулого.

«Цей процес дозволяє впорядковано оптимізувати зобов’язання та вийти з ситуації з чистим фундаментом. План передбачає, що керівництво, спільнота та інвестори розділять право власності на реструктуризовану компанію», — повідомив директор із розробки ПЗ Storj Калоян Раєв.

З офіційної заяви Storj Labs випливає, що власники ERC-20 токенів STORJ отримають частку в оновленій компанії. Проте детального механізму такої конвертації чи розподілу прав власності розробники поки не розкривають.

Storj Labs працює з 2014 року. Компанія розробляє децентралізовану мережу, яка використовує дисковий простір користувачів для збереження даних замість традиційних дата-центрів.

Криптоплатіжний сервіс Triple-A зламали на $11,8 млн

З гарячих гаманців платіжної компанії Triple-A вивели приблизно $11,8 млн. Про ймовірну хакерську атаку повідомив ончейн-аналітик Specter, інформацію також підтвердили в Coin Bureau.

Атака охопила декілька мереж — TRON, Ethereum, TON, Solana, Polygon, Arbitrum та блокчейн біткоїна. Атака тривала понад 31 годину:

Зловмисники вивели кошти та конвертували їх через кросчейн-мости в 5 227 ETH, консолідувавши на своїх адресах.

Після виявлення злому нові депозити користувачів Triple-A продовжували надходити та одразу перехоплювалися хакерами.

Компанія Triple-A поки офіційно не прокоментувала причини компрометації своїх гаманців. Аналітики закликають користувачів тимчасово утриматися від переказів на адреси платформи.

Крипто-ETF залучили понад $137 млн за тиждень: Ethereum виявився популярнішим за біткоїн

З 20 по 24 липня 2026 року американські спотові біржові фонди на базі криптовалют зафіксували сукупний чистий приплив у розмірі $137,69 млн. За даними SoSoValue, це вже третій поспіль тиждень позитивної динаміки для сектору.

Головним драйвером зростання став інтерес до інструментів на базі другої криптовалюти: Ethereum-ETF залучили $103,9 млн, тоді як біткоїн-ETF отримали $33,79 млн.

Динаміка по днях: сильний старт та фіксація прибутку наприкінці тижня

Попри підсумковий «плюс», наприкінці тижня обидва сегменти зіткнулися з масовим виведенням коштів інвесторами.

Спотові біткоїн-ETF:

20−22 липня: стабільний приплив (понад $499 млн сумарно);

23−24 липня: фіксація прибутку й відтік на $225,18 млн та $240,08 млн відповідно.

Спотові Ethereum-ETF:

20−23 липня: безперервний позитивний тренд (найбільший приплив — $72,64 млн зафіксовано 22 липня);

24 липня: єдиний день відтоку — мінус $70,62 млн.

Загалом за останні три тижні біткоїн-фонди поповнилися на понад $306 млн, а Ethereum-фонди — майже на $294 млн.

Альтернативні крипто-ETF також зафіксували переважно позитивний результат:

XRP-ETF: +$8,15 млн (лідер серед альткоїнів);

Solana-ETF: +$7,2 млн;

LINK-ETF: майже +$3 млн;

DOGE-ETF: +$351 тис.

Єдиним винятком стали HYPE-ETF, які завершили п'ятиденку з чистим відтоком у розмірі $8,61 млн.

Американський капітал повертається на ринок: приплив USDC на біржі знову став позитивним

Після понад двох місяців безперервного відтоку чистий приплив стейблкоїна USDC на криптовалютні біржі знову вийшов у «плюс». За даними аналітиків CryptoQuant, це сигналізує про відновлення інтересу з боку інвесторів зі США та поступову зміну настроїв на ринку на більш оптимістичні.

Тенденція до виведення USDC з бірж тривала з 11 травня. Повернення показника до позитивних значень зазвичай свідчить про накопичення купівельної спроможності учасників ринку, що створює підґрунтя для потенційного зростання ціни біткоїна та інших цифрових активів.

Паралельно експерти проаналізували депозити стейблкоїнів стандарту ERC-20 на біржі Binance:

Після кількох липневих сплесків кількість депозитних транзакцій стабілізувалася на позначці близько 12 000.

Користувачі продовжують активно переводити стейблкоїни на торгові майданчики, готуючись до купівлі активів.

Водночас у CryptoQuant зауважують, що хоча ринок поступово відновлюється, поточна активність все ще нижча за піки липня. Тому говорити про вибухову нову хвилю масової ліквідності поки що зарано.