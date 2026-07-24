Квартира в Туреччині чи Іспанії за однаковою ціною: що обрати інвестору

Дві квартири з однаковою ціною та дохідністю можуть мати для власника різну цінність. Її визначають можливості, які конкретна країна відкриває для родини, капіталу та бізнесу. Про це розповів засновник та CEO агентства закордонної нерухомості Deniz Estate Юрій Грушецький.

За роки роботи із закордонною нерухомістю я майже не зустрічав людей, яким була потрібна просто квартира в іншій країні. Навіть якщо розмова починалася з бюджету, очікуваної дохідності та строку окупності, за цими цифрами зазвичай стояли інші завдання: створити місце для можливого переїзду, подбати про майбутнє дітей, розподілити активи між кількома юрисдикціями або зберегти свободу дій, якщо життєві обставини знову зміняться.

Після 2022 року ці мотиви дедалі частіше виходять на перший план. Інвестор обирає не лише об'єкт і ринок, а й можливості, які відкриває конкретна країна для нього, його родини та бізнесу. Саме тому дві квартири з однаковою ціною та прогнозованою дохідністю можуть мати для покупця зовсім різну цінність.

Що залишається за межами розрахунку дохідності

Фінансовий результат нерухомості можна оцінити через орендний дохід, потенціал зростання вартості, витрати на утримання та ліквідність. Водночас закордонний актив може мати ще й стратегічну віддачу, яку складніше побачити у звичайній презентації об'єкта.

Для однієї родини такою віддачею стане власне житло в країні, куди вона планує переїхати. Для іншої важливішою буде можливість отримати дозвіл на проживання або громадянство. Власникові міжнародного бізнесу нерухомість може допомогти закріпитися у зручній юрисдикції, відкрити доступ до нових ринків і спростити переміщення між країнами.

Однак кожну з цих можливостей потрібно оцінювати окремо. Право власності, дозвіл на проживання, громадянство і податкове резидентство є різними правовими статусами. Придбання об'єкта далеко не завжди автоматично надає решту переваг. Так само приваблива міграційна програма не компенсує слабку економіку проєкту, завищену ціну або складний вихід з інвестиції.

Коли нерухомість відкриває шлях до нового статусу

У деяких країнах зв’язок між придбанням нерухомості та правовим статусом інвестора закладений у саму державну програму. Туреччина та Гренада добре показують, наскільки різними можуть бути такі моделі.

У Туреччині іноземець може претендувати на громадянство після придбання нерухомості вартістю від $400 000. Об'єкт не можна продавати протягом трьох років, однак у цей час власник має право жити в ньому або здавати його в оренду. Після завершення обов’язкового строку нерухомість можна продати. Таким чином, основна частина вкладених коштів залишається в активі, який здатен приносити дохід і зростати у вартості.

Вибір об'єктів у Туреччині досить широкий, проте далеко не кожна квартира автоматично відповідає вимогам програми. Значення мають офіційна вартість, юридичний статус продавця, наявність правовстановлювальних документів і повна оплата. Придатність нерухомості для отримання громадянства потрібно перевіряти до укладання угоди, особливо якщо йдеться про проєкт на стадії будівництва.

У Гренаді діє інша модель. Інвестувати можна лише в проєкти, затверджені державою, переважно готелі, курортні комплекси та вілли. Мінімальний внесок у нерухомість становить $270 000, до нього додається державний збір від $50 000 та витрати на оформлення. Вибір активів тут значно вужчий, тому особливої уваги потребують надійність девелопера, модель управління, прогнозований дохід і умови майбутнього продажу.

Обидві програми можуть охоплювати родину інвестора, хоча остаточна вартість залежить від її складу. Водночас однакова формула «громадянство через інвестиції» приховує різну економіку: в одній країні інвестор вільніше обирає об'єкт, в іншій його капітал прив’язаний до обмеженого переліку проєктів.

Іспанія: нерухомість і легалізацію потрібно планувати окремо

Іспанія дає інший приклад. З 3 квітня 2025 року країна закрила для нових заявників інвесторський маршрут, задяки якому можна було отримати дозвіл на проживання через придбання нерухомості на визначену законом суму. Тепер право власності на квартиру чи будинок саме собою не створює підстав для легалізації.

Це не зменшує інвестиційної привабливості іспанської нерухомості, але змінює послідовність дій. Економіку об'єкта і право на проживання потрібно розраховувати окремо. Інвестор може придбати квартиру для оренди, власного користування або майбутнього переїзду, однак дозвіл на проживання доведеться оформлювати на іншій законній підставі, відповідно до його роботи, доходів, бізнесу та сімейних обставин.

Окремого планування потребують і податки. Володіння нерухомістю не робить людину податковим резидентом автоматично. Водночас інший паспорт або дозвіл на проживання в третій країні не звільняє від податкових зобов’язань там, де людина фактично живе і де зосереджені її економічні інтереси. Для Іспанії, яка уважно контролює ці обставини, такий поділ особливо важливий.

Тому перед придбанням об'єкта варто визначити його роль. Якщо це винятково інвестиція, у розрахунок мають увійти податки, утримання, управління та майбутній продаж. Якщо житло одночасно розглядається як місце для переїзду, до фінансової моделі додаються витрати на легалізацію, податкові наслідки та структура володіння активом. Лише після цього можна побачити реальну вартість рішення, а не тільки ціну нерухомості в оголошенні.

Спочатку сценарій, потім країна й об'єкт

Перед вибором країни інвестору варто відповісти на кілька запитань. Яку фінансову функцію має виконувати актив? Які можливості потрібні родині? На який строк можна обмежити ліквідність капіталу? Де власник планує фактично жити, вести бізнес і сплачувати податки? Відповіді визначають і юрисдикцію, і тип нерухомості, і спосіб оформлення угоди.

Остання перевірка найпростіша: чи залишився б цей об'єкт привабливим, якби пов’язана з ним міграційна перевага завтра зникла? Якщо так, новий статус підсилює якісну інвестицію. Якщо ні, інвестор ризикує заплатити за документ ціною слабкої нерухомості.