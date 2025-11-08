Multi від Мінфін
8 листопада 2025, 15:30

Pfizer виграв «битву» у Novo Nordisk за розробника ліків для схуднення

Американський фармацевтичний гігант Pfizer погодився придбати біотехнологічний стартап Metsera, що спеціалізується на ліках для схуднення. Угода, загальна вартість якої може перевищити $10 мільярдів, завершує напружену війну торгів, у якій Pfizer переміг свого головного конкурента, данську Novo Nordisk. Рада директорів Metsera обрала пропозицію Pfizer, зокрема, через попередження антимонопольних регуляторів США щодо угоди з Novo Nordisk. Про це повідомляє WSJ.

Американський фармацевтичний гігант Pfizer погодився придбати біотехнологічний стартап Metsera, що спеціалізується на ліках для схуднення.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди

Згідно з умовами грошової угоди, Pfizer заплатить $65,60 за акцію Metsera авансом. Угода також включає право на умовну вартість (CVR) у розмірі до $20,65 на акцію, яке буде виплачене у майбутньому в разі досягнення певних етапів у розробці ліків.

Очікується, що Pfizer закриє транзакцію після голосування акціонерів Metsera, запланованого на найближчий четвер.

Роль регулятора: чому Novo Nordisk програв

Перемога Pfizer стала можливою не лише завдяки фінальній ціні, яка зрівнялася з пропозицією Novo Nordisk. Рада директорів Metsera заявила, що нещодавній дзвінок від Федеральної торгової комісії США (FTC) зіграв вирішальну роль у їхньому рішенні.

Регулятор попередив Metsera про «неприйнятно високі юридичні та регуляторні ризики» у разі угоди з Novo Nordisk. Оскільки Novo Nordisk вже є домінуючим гравцем на ринку ліків проти ожиріння (з препаратом Wegovy), його спроба поглинути перспективного конкурента могла б бути заблокована як антиконкурентна.

Водночас за даними Pfizer, їхня початкова пропозиція про купівлю Metsera вже отримала попереднє схвалення від FTC минулого місяця.

Війна за ринок на $72 мільярди

Ця незвичайна дуель за стартап демонструє величезний ажіотаж навколо світового ринку ліків проти ожиріння, обсяг якого оцінюється у $72 мільярди. Наразі на ньому домінують ін'єкційні препарати Wegovy (від Novo Nordisk) та Zepbound (від Eli Lilly).

Для Pfizer ця угода є стратегічною необхідністю. Вона дає компанії плацдарм на найбільш прибутковому ринку у фармакології після того, як її власні спроби розробити таблетки для схуднення провалилися під час клінічних випробувань. Metsera розробляє як інноваційні таблетки, так і ін'єкцію, яка, можливо, потребуватиме введення лише раз на місяць.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
