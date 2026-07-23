Українці 50+ дедалі активніше працевлаштовуються: які вакансії найпопулярніші

В Україні громадяни віком від 50 років дедалі активніше працевлаштовуються та адаптуються до вимог сучасного ринку праці. За даними Державної служби зайнятості, станом на кінець червня 2026 року за сприяння відомства роботу знайшли 47 тисяч людей цієї вікової категорії — це 32% від загальної кількості всіх працевлаштованих за цей період. Про це повідомляє РБК-Україна.

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Динаміка працевлаштування кандидатів 50+ демонструє стабільне зростання протягом останніх років:

2023 рік — 77 тисяч осіб;

2024 рік — 80 тисяч осіб;

2025 рік — 110 тисяч осіб.

Найбільшу активність щодо залучення фахівців старшого віку цьогоріч демонструють роботодавці Дніпропетровської, Львівської, Черкаської, Полтавської, Київської та Вінницької областей.

Топ-посади для фахівців із досвідом

Найчастіше роботодавці шукають та приймають на роботу кандидатів віком від 50 років на такі позиції:

Транспорт та логістика: водії, трактористи;

Торгівля та послуги: продавці, кухарі, швачки, укладальники-пакувальники;

Адміністрування та фінанси: бухгалтери, спеціалісти державної служби;

Медицина та соцсфера: медичні сестри, соціальні робітники;

Охорона та обслуговування: охоронники, робітники з з обслуговування будинків.

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Проєкт «Досвід має значення»

Щоб прискорити інтеграцію досвідчених фахівців та перекрити дефіцит кадрів, у травні 2026 року в Україні стартував національний проєкт «Досвід має значення».

За інформацією Державної служби зайнятості, від початку запуску програми:

До ініціативи долучилися 2,3 тисячі громадян.

Роботодавці подали понад 2,7 тисячі відповідних вакансій.

800 учасників уже успішно працевлаштовані, а ще близько 700 наразі проходять стажування.

Найбільший попит на участь у проєкті зафіксовано у Києві, а також у Львівській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Рівненській областях.

Основний пул запитів у межах програми охоплює вакансії продавців, бухгалтерів, водіїв, кухарів, адміністраторів та швачок. В умовах дефіциту робочої сили на ринку праці досвідчені кадри стають ключовим ресурсом для українського бізнесу.