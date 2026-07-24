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24 липня 2026, 14:50

З 1 вересня студентські стипендії зростуть: хто зможе отримати найбільші виплати

Із 1 вересня 2026 року в Україні суттєво зміниться система державної підтримки студентів. Президентська стипендія зросте вдвічі — з 10 тис. до 20 тис. грн на місяць. Збільшаться також академічні та мінімальні стипендії для студентів коледжів. Про це повідомляє Forbes-Україна з посиланням на інформацію від Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту.

Із 1 вересня 2026 року в Україні суттєво зміниться система державної підтримки студентів.

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На реалізацію програми в державному бюджеті передбачено 1,2 млрд грн.

Хто зможе отримувати найбільшу стипендію

Як повідомили у підкомітеті з питань державної молодіжної політики, президентську стипендію у розмірі 20 тис. грн призначатимуть абітурієнтам, які складуть національний мультипредметний тест (НМТ) на 185 і більше балів з кожного предмета.

За оцінками парламентського комітету, таким вимогам відповідатиме приблизно 1% цьогорічних вступників — близько 3 тисяч осіб.

Крім президентської стипендії, зростуть і базові виплати студентам вишів:

  • президентська стипендія — 20 тис. грн на місяць;
  • академічна стипендія — 5,8 тис. грн;
  • мінімальна стипендія — 4 тис. грн;
  • стипендія за галузевим принципом — з 2550 грн до 5100 грн.

Як зміняться стипендії для студентів коледжів

Окремо уряд передбачив підвищення стипендій для студентів закладів фахової передвищої освіти. Ідеться як про звичайні академічні виплати, так і про президентськ та галузеві стипендії. У більшості випадків їхній розмір збільшиться вдвічі.

  • Стипендія Президента України зросте з 7 600 грн до 15 200 грн.
  • Стипендія Верховної Ради України збільшиться з 3 320 грн до 6 640 грн.
  • Мінімальна академічна стипендія підвищиться з 1 510 грн до 3 020 грн.
  • Підвищена академічна стипендія (за особливі успіхи в навчанні) зросте з 2 197 грн до 4 394 грн.
  • Галузева стипендія збільшиться з 1 930 грн до 3 860 грн.
  • Підвищена галузева стипендія становитиме 5 618 грн замість нинішніх 2 809 грн.

Яку ще підтримку отримають вступники

Окремі пільги передбачені для молоді з прифронтових і тимчасово окупованих територій. Такі абітурієнти зможуть вступати до українських університетів без складання національного тесту, а лише за результатами співбесіди через освітні центри. Вони працюватимуть з 1 липня до 30 серпня.

Крім цього, за підтримки ООН та ЮНІСЕФ майбутні студенти матимуть право на одноразову допомогу у розмірі 50 тис. грн, а також зможуть претендувати на гранти для оплати навчання.

Для студентів-контрактників продовжить діяти програма державних грантів, яка компенсує частину вартості навчання залежно від результатів НМТ.

Так, вступники, які отримали від 150 балів із будь-яких двох предметів (або від 140 балів для окремих спеціальностей), можуть розраховувати на грант від 17 тис. грн на рік.

Для тих, хто набрав 170 балів і більше, сума державної підтримки становитиме 25 тис. грн на рік.

Читайте також: Популярні університети оновили прайси на навчання перед початком вступної кампанії

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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