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23 липня 2026, 17:10

Після фронту — в студентські авдиторії. Ваша вища освіта починається зараз

Війна вплинула на всіх і торкнулась кожного аспекту нашого життя.

У багатьох випадках це стосується і планів на навчання та вибору професії: мрії довелось поставити на паузу. Але бувають моменти, коли з’являється реальний шанс на позитивні зміни і один з них це вступна кампанія 2026 і спеціальні можливості для ветеранів, захисників та їхніх дітей.

Вступ до університету це нагода повернутися до відкладених планів або ж почати новий шлях, здобути освіту і фах, який б не тільки забезпечував матеріально, а й був до душі.

Ветеранський Кластер України та Інститут ветеранів «Архітектура Стійкості» КНУБА мають програму супроводу саме для ветеранів, захисників і їхніх дітей — щоб шлях від рішення про вступ до диплома і роботи за фахом був максимально простим.

Йдеться про понад 50 спеціальностей і 100+ освітніх програм, можливість здобути другу вищу освіту чи закінчити магістратуру. Гарантуємо психологічну підтримку на кожному етапі та партнерство з компаніями на кшталт Axor, Barks та іншими, які готові брати на роботу випускників.

Навчатися можна очно, заочно, онлайн чи дистанційно — з будь-якої точки України у понад 12-ти університетах партнерах.

Вступна кампанія на бакалаврат вже триває: подання заяв — з 19 липня по 1 серпня, зарахування — до 13 серпня. На магістратуру заяви приймають з 7 по 22 серпня.

Не залишайтеся сам на сам із цим рішенням — наша команда супроводжує на кожному кроці: від подання документів до працевлаштування.

Долучайтесь: www.Veterano.info

Керівник програми — Артем Гончаренко +38 (073) 177-72-73

Координатор програм вищої освіти та вступу: Антоніна Михайлівна Савченко +380 (63) 245−34−05

Джерело: Мінфін
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