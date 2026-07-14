Засновник DeepSeek став найбагатшим главою ШІ-стартапу у світі

Засновник ШІ-стартапу DeepSeek Лян Веньфен став найбагатшим у світі засновником компанії, що займається розробкою ШІ-моделей. За оцінкою Bloomberg Billionaires Index, його статки зросли до $36 млрд, перевищивши капітал співзасновника Anthropic Даріо Амодеї ($8 млрд) і президента OpenAI Грега Брокмана ($25,5 млрд).

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При складанні рейтингу Bloomberg враховував лише ті компанії, основний бізнес і більшість виручки яких безпосередньо пов'язані з розробкою ШІ-моделей. До нього не увійшли диверсифіковані технологічні гіганти, такі як Alibaba та Tencent, а також компанії із суміжних галузей — наприклад, виробники напівпровідників та оператори дата-центрів.

Основну частину стану Ляна становить його частка в DeepSeek. Високий інтерес інвесторів призвів до того, що оцінка стартапу зросла приблизно вп'ятеро порівняно з $10 млрд у квітні.

У червні DeepSeek залучив понад $7,4 млрд. під час першого раунду фінансування. Після цього оцінка компанії перевищила $50 млрд, що зробило її найдорожчим ШІ-стартапом у Китаї. Лян Веньфен, який володів до операції майже 90% компанії, у рамках раунду інвестував близько $3 млрд.

Як пише Bloomberg, на відміну від засновників провідних американських ШІ-компаній Лян зберігає надзвичайно велику частку у бізнесі. Після червневого раунду фінансування під його контролем залишилося близько 78% DeepSeek.

Водночас у США створення ШІ-компанії вартістю $50 млрд зазвичай супроводжується значним розмиванням часток засновників на користь технологічних корпорацій та венчурних фондів.