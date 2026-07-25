В Грузії вранці у суботу, 25 липня, другий день поспіль зафіксували масштабний блекаут: без світла залишились Тбілісі та інші ключові регіони країни, а робота транспортної та комунальної інфраструктури виявилася частково паралізованою. Про це пишуть «Новости Грузия».
В Грузії вдруге поспіль стався масштабний блекаут
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Збій у національній енергосистемі стався близько 08:00 за місцевим часом.
Наразі відомо, що відключення торкнулися столиці, а також міст Батумі, Кутаїсі та низки інших населених пунктів.
У Тбілісі було призупинено роботу метрополітену, виникли проблеми з рухом поїздів, через зупинку насосних станцій почалися перебої з водопостачанням. Також повідомляється про нестабільну роботу мобільного інтернету.
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Процес відновлення електропостачання вже розпочався — в окремих районах Тбілісі світло з’явилося через пів години після збою.
Як відомо, цей блекаут стався менш ніж через 30 годин після попередньої великої аварії, яка залишила Грузію без електроенергії в ніч на 24 липня. Минулого разу відновлення енергомережі зайняло майже всю ніч.
Державна електромережа Грузії (GSE) досі не називає причини обох блекаутів. У компанії лише зазначили, що паралельно з ліквідацією наслідків тривають роботи з з’ясування причин збою, а подробиці оприлюднять пізніше.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що збій в електропостачанні залишив близько 50 мільйонів людей по всій Іспанії та Португалії без електроенергії.
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