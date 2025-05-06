Блекаут в Іспанії завдав економіці збитків на 400 мільйонів євро

Наймасштабніший блекаут в історії Іспанії обійшовся економіці у 400 мільйонів євро . Про це свідчать дані CaixaBank SA, повідомляє Bloomberg.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно з попередньою оцінкою CaixaBank SA, яка базується на використанні карток, онлайн-покупках та знятті готівки в банкоматах, споживчі витрати іспанських домогосподарств впали на 34% 28 квітня, коли більша частина континентальної Іспанії постраждала від багатогодинного відключення електроенергії.

Падіння частково компенсувалося в наступні дні, тож у підсумку витрати виявилися на 15% нижчими, ніж зазвичай.

«Ми оцінюємо, що відключення електроенергії матиме одноразовий вплив на квартальний ВВП менше ніж на одну десяту процентного пункту, менше ніж 400 млн євро», — йдеться у звіті банку.

Блекаут

Збій почався близько 12:30 за місцевим часом, залишивши близько 50 мільйонів людей по всій Іспанії та Португалії без електроенергії. Уряд Мадрида досі розслідує точні причини відключення електроенергії, яке призвело до порушення роботи громадського транспорту, телекомунікацій та роздрібної торгівлі.

Економіка Іспанії

Іспанська економіка, як очікується, зросте на 2,6% цього року та на 2,2% у 2026-му. Останніми роками країна показує найкращі результати серед найбільших економік єврозони.

За оцінками Bloomberg, через блекаут економіка Іспанії може втратити до 0,5% квартального ВВП, однак частину цих втрат, ймовірно, вдасться компенсувати впродовж наступних днів і тижнів.