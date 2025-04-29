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29 квітня 2025, 9:15

В Іспанії та Португалії почали відновлювати подачу електроенергії

В Іспанії та Португалії, де стався масштабний збій в енергопостачанні, поступово відновлюють постачання електроенергії. Про це повідомляє CNN.

В Іспанії та Португалії, де стався масштабний збій в енергопостачанні, поступово відновлюють постачання електроенергії.

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Блекаут в Європі

У Португалії відновлене електропостачання для 750 тисяч споживачів.

Національна енергетична мережа (REN) повідомила про відновлення двох підстанцій, що забезпечують електроенергією столицю країни Лісабон.

«Всі підстанції в районі Порту також працюють, і споживачі в цьому районі повинні очікувати, що їхня ситуація нормалізується найближчим часом», — зазначили у REN.

В Іспанії міністр навколишнього середовища Сара Аагесен повідомила про відновлення понад 35% необхідних потужностей на електроенергію, також відновлено 51% підстанцій.

Читайте також: Іспанія, Португалія та частина Франції залишились без електроенергії

Іспанський оператор електромереж REE повідомив, що електропостачання вже доступне в деяких із наступних регіонів:

  • Каталонія
  • Арагон
  • Країна Басків
  • Галісія
  • Ла-Ріоха
  • Астурія
  • Наварра
  • Кастилія і Леон
  • Естремадура
  • Андалусія

Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що ввечері у понеділок було відновлено майже 50% електропостачання Іспанії.

Хоча причина відключення досі невідома, оператор мережі встановив, що лише за п'ять секунд раптово зникли 15 гігават електроенергії.

«Такого раніше ніколи не траплялося. Щоб ви розуміли, 15 гігават еквівалентні приблизно 60% попиту країни на той час», — сказав він.

Іспанія намагатиметься відновити електропостачання по всій країні до ранку вівторка, але прем'єр-міністр визнав, що чиновники все ще не можуть з упевненістю сказати, коли все повернеться до нормального стану.

«Ситуація дуже асиметрична по всій країні. Деякі автономні громади вже відновили до 97% енергопостачання, в той час як інші, на жаль, не досягли і 15%», — сказав він.

Передісторія

28 квітня в Португалії, Іспанії, Андоррі та одному з регіонів Франції зникла електроенергія.

Внаслідок знеструмлення припинили роботу залізниця, метрополітен, міський електротранспорт, світлофори, виникли перебої у роботі супермаркетів та інших установ.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
29 квітня 2025, 12:02
#
Можно толерувати москалів, але це не врятує від атак москалів на інфраструктуру.
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