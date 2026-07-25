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25 липня 2026, 11:59

У США виявили величезні запаси літію, яких може вистачити на сотні років

У США геологи виявили величезні нерозвідані запаси літію, які можуть кардинально змінити ситуацію із забезпеченням країни одним із найважливіших металів для сучасної електроніки та електромобілів. За оцінками фахівців, цих покладів вистачить на сотні років, а їхній потенціал оцінюють у сотні мільярдів гаджетів. Про це повідомляє BBC Science Focus.

У США геологи виявили величезні нерозвідані запаси літію, які можуть кардинально змінити ситуацію із забезпеченням країни одним із найважливіших металів для сучасної електроніки та електромобілів.

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Що показало дослідження

Дослідження Геологічної служби США (USGS) показало, що в Аппалачах зосереджено близько 2,3 мільйона метричних тонн економічно доцільних запасів оксиду літію. За нинішніх обсягів споживання цього вистачить, щоб покривати імпортні потреби США приблизно 328 років.

Найбільші поклади розташовані в Південних Аппалачах, переважно на території Північної та Південної Кароліни. Ще близько 900 тисяч тонн літію геологи оцінили в Північних Аппалачах, зокрема у штатах Мен і Нью-Гемпшир.

Читайте також: Чи справді в України «золоті» запаси літію

Зараз у США працює лише один промисловий літієвий рудник — у штаті Невада. Водночас понад половину необхідного країні літію доводиться імпортувати, тому нове відкриття може суттєво зменшити залежність від постачання з-за кордону.

За підрахунками вчених, виявлених запасів вистачить для виробництва приблизно 130 мільйонів електромобілів, 1,6 мільйона промислових акумуляторних систем, 180 мільярдів ноутбуків або майже 500 мільярдів смартфонів.

Саме через стрімке зростання попиту на акумулятори літій сьогодні вважається одним із найважливіших стратегічних ресурсів.

Геологічна служба США включила його до переліку критично важливих мінералів, а нове відкриття може посилити позиції країни на світовому ринку.

Чому літій важливий

Літій має величезне значення як стратегічний метал для зеленої енергетики та важливий мікроелемент для медицини. Його головні сфери застосування включають виробництво акумуляторів для електромобілів та гаджетів, стабілізацію нервової системи в психіатрії, а також збереження енергії з відновлюваних джерел.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
nitrous2000
nitrous2000
25 липня 2026, 12:13
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Це все круто, але добувають його в африці не тому що його там багато, а тому що це дуже дешево. І ніхто не стане добувати його в штатах якщо дешевше купити його в іншій країні
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