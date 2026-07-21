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21 липня 2026, 8:58

СЕО JPMorgan попередив, що не купував би зараз ані акції, ані довгострокові облігації США

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон вважає, що фінансові ринки недооцінюють масштаби ризиків для світової економіки. За його словами, за нинішніх цін він не купував би ані акції, ані довгострокові державні облігації США. Про це банкір заявив в інтерв'ю The Master Investor Podcast.

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон вважає, що фінансові ринки недооцінюють масштаби ризиків для світової економіки.

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На думку Даймона, інвестори надто легковажно реагують на геополітичні та фіскальні ризики, хоча вони продовжують накопичуватися.

«Я думаю, що ці ризики, ймовірно, значно більші, ніж вважає більшість людей», — сказав він, згадавши війни в Україні та на Близькому Сході, загострення відносин між США і Китаєм, а також зростання військових витрат на тлі рекордних бюджетних дефіцитів.

Ринки можуть не враховувати майбутні потрясіння

За словами Даймона, оцінити, які саме ризики вже закладені в ринкові ціни, складно. Проте головною проблемою він вважає не сам факт їхнього існування, а можливі наслідки їх реалізації.

«Можливо, щось уже враховано в цінах, але ніхто не знає, що саме зрештою станеться», — зазначив глава найбільшого банку США за ринковою капіталізацією.

Попри війни, торговельні конфлікти та інші глобальні виклики, американський фондовий ринок цього року демонструє стійке зростання. Індекс S&P 500 додав майже 10% із початку року завдяки стабільним споживчим витратам, уповільненню інфляції та високому інтересу інвесторів до компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Водночас JPMorgan разом з іншими найбільшими банками нещодавно оприлюднив сильні квартальні результати, які підтвердили високу активність у сфері інвестиційного банкінгу та трейдингу.

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Чому Даймон не поспішає інвестувати

Банкір також скептично оцінив перспективи американських державних облігацій. Навіть якщо Федеральній резервній системі вдасться повернути інфляцію до цільового рівня у 2%, дохідність десятирічних казначейських паперів, на його думку, має перебувати в діапазоні 4−4,5%. Це означає, що потенціал для зростання їхньої вартості він оцінює як обмежений.

Не менш обережною є його позиція щодо фондового ринку. Даймон зазначив, що міг би розглядати окремі компанії як інвестицію, однак широкий ринок за нинішніх оцінок не вважає привабливим для купівлі.

Окремо він прокоментував бум навколо штучного інтелекту, порівнявши його з розвитком інтернету наприкінці 1990-х років (бульбашка доткомів). На його думку, масштабні інвестиції в AI у довгостроковій перспективі можуть виправдати себе, однак далеко не всі нинішні лідери ринку залишаться переможцями.

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Чому до заяв Даймона прислухаються

Як раніше писав Мінфін, Джеймі Даймон регулярно попереджає інвесторів про потенційні ризики для світової економіки.

Очільник JPMorgan неодноразово звертав увагу на небезпеку високого державного боргу США, стійкої інфляції та геополітичної нестабільності. Його заяви часто уважно відстежують учасники ринку, оскільки JPMorgan Chase є найбільшим банком США за обсягом активів і одним із ключових індикаторів стану американської економіки.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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