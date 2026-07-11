Volkswagen найняв 100 овець замість газонокосарок і перетворив сонячну ферму на науковий майданчик

За інформацією видання Global , на заводі Volkswagen у польському місті Познань з'явилися незвичайні працівники — сотня овець. Їхнє завдання: пастися під 31 000 сонячними панелями та, замість газонокосарок. підтримувати траву в порядку. Але насправді це щось більше, ніж просто оригінальне рішення проблеми скошування.

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Сонячна ферма, що годує завод

Фотовольтажна ферма потужністю 18,3 МВт, яку будує і обслуговує берлінська компанія Quanta Energy, у сонячні дні забезпечує весь завод електроенергією. У річному вимірі вона покриває близько 25% потреб підприємства. Панелі розгорнуті на великій ділянці землі, але ця земля потребує постійного догляду.

Замість того щоб ганяти між рядами панелей механічні косарки, яких неминуче доведеться обслуговувати, заряджати і рано чи пізно замінювати, Volkswagen обрав інший шлях. Вівці пасуться вільно, самостійно розподіляються по всій ділянці та природно підтримують висоту трави. За словами власниці отари Юстини Новак-Гаєк, тварини швидко адаптувалися до незвичного середовища.

«Ми чітко бачимо, що отара почувається в безпеці — вівці природно розбиваються на менші групи і спокійно пасуться в різних частинах ферми. Це найкращий доказ адаптації: злякана отара завжди тримається разом», — пояснює вона.

Овець залишать на фермі до осені під наглядом досвідчених пастухів.

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Поле та електростанція на одній ділянці: як це працює

Цей проєкт — частина масштабнішого дослідження у сфері агровольтаїки (agrivoltaics), тобто спільного використання землі для сільського господарства та генерації сонячної енергії. Познанський університет вивчає, як випас овець впливає на біорізноманіття, якість ґрунту, стан рослинності, самопочуття тварин і навіть місцевий мікроклімат. Науковці окремо радіють, адже тінь від панелей захищає тварин від теплового стресу.

«Фотовольтажна ферма дає набагато більше, ніж чиста електроенергія. Вона стала місцем, де ми підтримуємо біорізноманіття, місцеве сільське господарство та наукові дослідження. Проєкт з вівцями доводить, що сучасна промисловість може працювати в гармонії з природою», — говорить директорка заводу Volkswagen Познань Мажена Пілліх-Гроньська.

Завод у Познані — найбільший роботодавець регіону: 7 000 співробітників виготовляють 150 000 мікроавтобусів Caddy і 25 000 Transporter на рік, плюс 4 мільйони автокомпонентів. До цього активу тепер можна додати ще 100 вовняних газонокосарок.

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