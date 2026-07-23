Національний банк України встановив на 24 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,81 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 4 копійки.
23 липня 2026, 15:43
Долар продовжує дорожчати: НБУ встановив курси валют на 24 липня
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 44,81 грн, що на 4 копійки більше, ніж у четвер (44,77 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на п’ятницю встановлений на позначці — 51,05 грн, що на 1 копійку менше, ніж у четвер (51,06 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 27 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1