У першому півріччі банки скоротили ввезення готівкової валюти на 18%: частка євро сягнула 41%

У першому півріччі 2026 року українські банки завезли в країну $4,88 млрд в еквіваленті готівкової валюти , що на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року ($5,955 млрд). Про це свідчать розрахунки фінансового аналітика Андрія Шевчишина на основі даних Національного банку України.

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За його словами, головним трендом першої половини року стала суттєва зміна структури валютного імпорту на користь європейської валюти.

Долара завозять менше, попит на євро зростає

Структура ввезення готівки 1 півріччі 2026 року:

Ввезення готівкового долара скоротилося на 29,4% — до $2,825 млрд проти $4,000 млрд у 1 півріччі 2025 року.

Обсяг імпорту євро навпаки зріс на 3,7% і сягнув $2,007 млрд в еквіваленті проти $1,936 млрд у 1 півріччі 2025 року.

Зростання внутрішнього попиту на євро поступово змінює алокацію готівки, яку фінансові установи завозять в Україну. За останні чотири роки частка євро в загальному обсязі завезень зросла майже у чотири з половиною рази:

1 півріччя 2023 року — 9,2%

1 півріччя 2024 року — 26,7%

1 півріччя 2025 року — 32,5%

1 півріччя 2026 року — 41,1%

Така тенденція відображає зростаючу інтеграцію української економіки із європейською та переорієнтацію побутового попиту громадян і бізнесу на європейську валюту.