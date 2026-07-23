Долар та євро додали в ціні: нові котирування на 23 липня

У четвер, 23 липня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подорожчало на 6 копійок у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах втратив 10 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 9 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,52−45,01 грн. Євро купують за 50,86 грн, а продають за 51,49 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,70−44,80, євро — 51,20−51,39 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,79−44,82 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,18−51,19 грн/євро.

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