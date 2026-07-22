Національний банк України встановив на 23 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,77 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.
22 липня 2026, 15:36
Долар подорожчав, а євро подешевшало: НБУ встановив курс валют на 23 липня
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Курс долара
На четвер НБУ встановив курс долара на рівні 44,77 грн, що на 2 копійки більше, ніж у середу (44,75 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер встановлений на позначці — 51,06 грн, що на 3 копійки менше, ніж у середу (51,09 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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