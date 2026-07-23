Майже 99 тисяч посадовців приховали понад 445 тисяч декларацій: хто найчастіше

99 тисяч посадовців та чиновників приховали 445,5 тисяч своїх декларацій за 2015−2026 роки — підрахував Опендатабот, спираючись на відкриті дані НАЗК.

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Які декларації закривали

Найчастіше закривали декларації за 2016−2020 звітні роки. Понад половина декларантів, які скористалися такою можливістю, — військовослужбовці ЗСУ. Загалом один декларант, в середньому, приховав 4,5 декларації.

99 087 декларантів приховали 445 536 декларацій із публічного доступу станом на липень 2026 року. Попри те, що можливість приховувати декларації з’явилася лише наприкінці 2023 року, найбільше з відкритого доступу зникло декларацій за період до повномасштабного вторгнення.

Так, кожна п’ята прихована декларація була за 2016 рік: 94 968. Ще 72 068 декларацій стосуються 2020 року.

Водночас у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) на запит Опендатаботу повідомили, що не ведуть окремої статистики щодо кількості декларацій або декларантів, чиї дані були приховані з публічного доступу.

Понад половину всіх декларантів із прихованими деклараціями становлять військовослужбовці Збройних сил України — 50,2 тисячі осіб. Ще 16,4 тисячі декларантів працюють у Національній поліції.

До першої п’ятірки також входять представники міських рад — 2,5 тисячі, Державної служби з надзвичайних ситуацій — 2,5 тисячі та Державної податкової служби — 1,3 тисячі декларантів.