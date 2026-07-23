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23 липня 2026, 12:36

Одна з найстаріших криптобірж закривається: що потрібно знати клієнтам BitMEX

Піонер ринку криптовалютних деривативів BitMEX оголосив про повне припинення роботи біржі. Торгова платформа закриється 23 вересня 2026 року о 04:00 UTC, а нові акаунти перестали реєструвати вже зараз. Відповідне рішення компанія пояснила результатами стратегічного перегляду бізнесу та ситуації на глобальному крипторинку.

Піонер ринку криптовалютних деривативів BitMEX оголосив про повне припинення роботи біржі.

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У зверненні до користувачів керівництво HDR Global Trading Limited, якій належить BitMEX, зазначило, що рішення було непростим. Біржа працювала з 2014 року та стала однією з перших платформ для торгівлі криптовалютними деривативами. Саме BitMEX запустила безстрокові ф'ючерси з кредитним плечем до 100x — продукт, який згодом став стандартом для більшості великих криптобірж.

Що потрібно зробити користувачам

Компанія рекомендує всім клієнтам якнайшвидше закрити відкриті позиції та вивести кошти.

До закриття біржі діятиме поетапне згортання роботи:

  1. З 23 липня нові акаунти більше не реєструються.
  2. З 26 серпня користувачі більше не зможуть відкривати нові позиції — дозволятиметься лише скорочувати вже відкриті.
  3. До 23 вересня біржа поступово примусово закриватиме відкриті позиції.
  4. Після завершення роботи торгівля припиниться, але користувачі й надалі зможуть входити до своїх акаунтів, переглядати історію операцій та виводити активи.

BitMEX також повідомила, що всі застейкані токени BMEX вже автоматично розблоковані та доступні власникам.

Для клієнтів, які не виведуть кошти до моменту закриття, компанія запровадить плату за зберігання активів. Для користувачів, які пройшли KYC, вона становитиме $50 на місяць або 1% річних від залишку (залежно від того, яка сума більша).

Компанія також попередила про можливі затримки під час виведення коштів через різке збільшення кількості заявок і закликала користувачів остерігатися фішингових атак.

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Біржа, що змінила ринок

BitMEX була однією з найвпливовіших криптобірж другої половини 2010-х років. Саме вона популяризувала торгівлю безстроковими ф'ючерсами, які нині є основним інструментом на ринку криптовалютних деривативів.

Але останніми роками позиції платформи суттєво ослабли. На ринку з'явилися великі міжнародні конкуренти, зокрема Binance,Bybit і WhiteBIT, а після посилення регуляторних вимог у США та Європі BitMEX поступово втратила значну частку ринку.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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