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23 липня 2026, 11:15

Хакери викрали $24 млн з AFX, Balance Coin обвалився на 99,9%: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Хакери викрали $24 млн з AFX, Balance Coin обвалився на 99,9%: що нового на крипторинку
Фото: pixabay

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Хакери викрали понад $24 млн у результаті атаки на DeFi-протокол AFX у мережі Arbitrum

Децентралізований фінансовий протокол AFX, який функціонує в мережі Arbitrum, зазнав масштабного хакерського злому 22 липня 2026 року. За даними експертів з кібербезпеки компанії Blockaid, зловмисник заволодів сумою близько $24,15 млн у стейблкоїнах USDC.

Отримані кошти хакер оперативно вивів до мережі Ethereum та конвертував у 12 467,5 ETH.

Наразі фахівці Blockaid спільно з командою Arbitrum та розробниками AFX намагаються локалізувати викрадені активи та мінімізувати наслідки інциденту.

За попереднім аналізом засновника Phylax Systems Одіссеаса Ламцідіса, причиною злому стала не помилка в коді смартконтрактів, а компрометація механізму валідації.

Зловмисник використав п'ять підписів валідаторів, які сумарно контролювали 7142 з 10 000 голосів, що перевищило необхідний кворум у дві третини. Злодій дочекався завершення стандартного 200-секундного періоду оскарження (challenge period), після чого кошти стали доступні для виведення.

Для переміщення викрадених USDC до мережі Ethereum зловмисник скористався протоколом міжмережевих переказів CCTP, де й обміняв їх на Ethereum.

Алгоритмічний стейблкоїн Balance Coin обвалився на 99,9% після повідомлення про злам

Алгоритмічний стейблкоїн Balance Coin (BLC) повністю втратив прив'язку до долара США та обвалився на 99,9%. Причиною катастрофічного падіння стала хакерська атака, під час якої зловмисник маніпулював оракулом ціноутворення Balance Protocol.

Першими про підозрілу активність у децентралізованій організації 42DAO, яка керує проєктом, повідомили аналітики PeckShield, після чого детальний експрес-звіт опублікували фахівці SlowMist.

Balance Protocol — це DeFi-проєкт у мережі BNB Chain, створений за аналогією з популярним MakerDAO. Користувачі вносили як заставу біткоїни в мережі Binance (BTCB), під які випускався стейблкоїн BLC. При падінні вартості застави нижче критичної позначки позиції мали автоматично ліквідовуватися.

Атака стала можливою через архітектурну прогалину в безпеці. На відміну від оригінального MakerDAO, у Balance Protocol був відсутній модуль OSM (Oracle Security Module), який відповідає за виявлення аномальних стрибків цін та вводить затримку на їх оновлення.

Зловмисник штучно занизив ціну BTCB в оракулі Median Oracle. Модуль Spotter без жодної перевірки зафіксував викривлену ціну в системі. Модуль Dog, спираючись на хибні дані, визнав декілька заставних сховищ BTCB «недостатньо забезпеченими» та миттєво їх ліквідував.

Отримавши контроль над механізмом, хакер випустив мільйони незабезпечених токенів BLC, після чого масово вивів їх через децентралізовану біржу PancakeSwap V2, обмінявши на USDT та BTCB.

Загальні збитки від атаки оцінюють у $912 000 — $915 000. Окрім прямої втрати коштів, у Balance Protocol сформувався гігантський обсяг безнадійного боргу, що практично позбавляє проєкт шансів на відновлення.

На момент написання новини BLC торгується на рівні $0,0014, за даними CoinMarketCap.

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«Кити» накопичують XRP: аналітики бачать сигнали до зміни цінового тренду

Великі власники XRP (так звані «кити») зменшили перекази монет на біржу Binance до двомісячного мінімуму та відновили накопичення активу. На думку експертів, ринок входить у фазу «рівноваги ліквідності», яка може передувати новому імпульсу для ціни.

За даними CryptoQuant, місячний обсяг переказів XRP від «китів» на Binance впав до 947,4 млн XRP (мінімум за 2 місяці). Порівняно з червнем показник скоротився на 34,4%, що свідчить про небажання великих гравців продавати активи.

Аналітики Santiment зафіксували, що гаманці з балансом від 100 тис. до 100 млн XRP за останні 5 тижнів збільшили свої запаси на 2,8%.

Баланси найменших гаманців (менш ніж 0,01 XRP) за цей же період скоротилися на 5,2% — роздрібні інвестори фіксують збитки або виходять із позицій.

Паралельно зі спадом на спотовому ринку спостерігається поступове зростання відкритого інтересу (OI) на ринку ф'ючерсів.

Аналітики підкреслюють, що зменшення припливу монет на біржі разом із накопиченням знижує потенційний тиск на ціну. Якщо попит на спотовому ринку почне відновлюватися, це може стати драйвером для зростання XRP.

Galaxy виділить до $5 млн на захист біткоїна від квантових загроз

Криптокомпанія Galaxy оголосила про запуск ініціативи Bitcoin Quantum Readiness Initiative, покликаної підготувати першу криптовалюту до потенційних ризиків з боку квантових комп'ютерів. На гранти для розробників та науковців компанія виділить до $5 млн.

Окрім грантового фонду, програма включає власну дослідницьку платформу та консультативну раду з фахівців у галузі квантових обчислень і постквантової криптографії.

Прійон заявок вже відкрито. Оцінка проєктів здійснюватиметься індивідуально, а фінансування перераховуватимуть поетапно — за фактом досягнення запланованих результатів.

Galaxy визначила чотири пріоритетні вектори для грантових проєктів:

  • Захищені транзакції: Розробка та тестування типів транзакцій, стійких до квантового злому.
  • Постквантові підписи: Інтеграція нових схем цифрового підпису в протокол біткоїна.
  • Інструменти міграції: Створення софту для безпечного переходу гаманців та кастодіальних сервісів на нові стандарти.
  • Аудит безпеки: Незалежна перевірка та аналіз запропонованих криптографічних рішень.

Підрозділ Galaxy Research публікуватиме регулярні аналітичні матеріали щодо квантових ризиків для інституційних інвесторів, розробників та державних регуляторів.

До складу консультативної ради, яка оцінюватиме заявки та визначатиме вектор досліджень, увійшли провідні науковці:

  • Баррі Сандерс — науковий директор Quantum City при Університеті Калгарі;
  • Дам'єн Берюбе — стипендіат програми Knauss у MIT Sea Grant;
  • Еран Тромер — професор інформатики Бостонського університету.

«Мережею біткоїна та галуззю квантових обчислень, що стрімко розвивається, утворився відчутний розрив — розробники криптовалюти тільки починають всерйоз впроваджувати постквантову криптографію», — підкреслив керівник дослідницького напряму Galaxy Алекс Торн.

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Джерело: Мінфін
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