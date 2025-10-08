Проєкт бюджету-2026: депутати побили 19-річний рекорд за кількістю правок

Народні депутати встановили рекорд: до проєкту державного бюджету на 2026 рік подано 3339 поправок, що стало найбільшою кількістю за останні 19 років. Це на понад 59% більше, ніж минулого року. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.