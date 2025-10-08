Народні депутати встановили рекорд: до проєкту державного бюджету на 2026 рік подано 3339 поправок, що стало найбільшою кількістю за останні 19 років. Це на понад 59% більше, ніж минулого року. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.
8 жовтня 2025, 15:44
Проєкт бюджету-2026: депутати побили 19-річний рекорд за кількістю правок
«Якщо витратити на обговорення кожної пропозиції лише 90 секунд, то загальне заслуховування займе понад 10 повних робочих днів», — зазначила очільниця бюджетного комітету.
Кількість поданих правок до бюджету зростає майже щороку:
- Бюджет-2026 — 3339 правок (новий рекорд).
- Бюджет-2025 — 2098 правок.
- Бюджет-2024 — 1620 правок.
- Бюджет-2023 — 1270 правок.
- Бюджет-2022 (подавали ще до повномасштабного вторгнення, восени 2021 року) — 3284 правок.
- Бюджет-2021 — 2451 правка.
- Бюджет-2020 — 2176 правок (це був перший бюджет цього скликання).
Найбільшу активність у поданні правок до проєкту бюджету-2026 виявили:
- «Європейська солідарність» — 910,
- «Слуга народу» — 652,
- МФО «Розумна політика» — 470,
- «Голос» — 437.
Серед окремих народних депутатів лідерами за кількістю пропозицій стали:
- Артур Герасимов («Європейська солідарність») — 662 правки.
- Ярослав Железняк («Голос») — 254 правки.
- Дмитро Разумков — 254 правки.
Джерело: Мінфін
