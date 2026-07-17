Французький парламент затвердив закон про евтаназію: що чекає на пацієнтів

Як повідомило видання APnews , Франція нарешті зробила важливий крок у багаторічних суперечках щодо догляду за важкохворими. Національна асамблея остаточно схвалила законопроєкт, який дозволяє людям із невиліковними хворобами отримувати препарати для добровільного відходу з життя. Це рішення стало результатом дискусій, які тривали в країні роками. Тепер документ має пройти перевірку на відповідність Конституції, перш ніж стати повноцінним законом.

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Кому це буде дозволено

Нові правила суворо регламентують процес.

Допомога у відході з життя буде доступна лише повнолітнім громадянам Франції або тим, хто має тут посвідку на проживання. Головна умова — наявність тяжкої, невиліковної хвороби, яка загрожує життю і супроводжується нестерпним болем, що не піддається лікуванню.

Важливо, що лише психологічних страждань для отримання такого права буде недостатньо. Люди з психічними розладами або нейродегенеративними хворобами, як-от хвороба Альцгеймера, не зможуть скористатися цією можливістю.

Пацієнт має самостійно звернутися з таким проханням, після чого лікарі матимуть 15 днів на розгляд справи. Якщо рішення позитивне, пацієнт повинен підтвердити його ще раз, зачекавши щонайменше два дні. У разі схвалення людина зможе прийняти препарат вдома, в колі близьких, або в лікарні під наглядом асистента.

Всі витрати візьме на себе державна система страхування.

Суперечки між прихильниками та противниками

Французьке суспільство розділилося в поглядах на це питання. Багато хто підтримує зміни, вважаючи, що право на гідну смерть — це питання свободи вибору. Вони впевнені: закон не змушує нікого діяти проти волі, а лише дає право припинити нестерпні страждання. Президент Еммануель Макрон, який обіцяв відкрити цей шлях ще кілька років тому, назвав виконання цієї обіцянки справою честі та поваги до людини.

Натомість противники закону, зокрема група Alliance Vita, мають іншу думку. Вони побоюються, що така ініціатива може створити негласний тиск на літніх людей або осіб з інвалідністю. На їхню думку, смерть не повинна подаватися як бажане рішення, а держава має зосередитися на розвитку паліативної допомоги, щоб полегшити страждання, а не припиняти саме життя.

Поки країна готується до впровадження закону, дебати про межі людської гідності та роль медицини в останні дні життя не вщухають.