Соціальні виплати: хто отримає затриману допомогу влітку 2026 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 липня 2026, 19:18

Соціальні виплати: хто отримає затриману допомогу влітку 2026 року

Українці, яким було призначено державну допомогу за програмою «Зимова підтримка» ще у 2025 році, але кошти не надійшли, отримають виплати влітку. Про це повідомила членкиня комітету ВР з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк. Йдеться виключно про закриття заборгованості за вже схваленими заявками, нові звернення не розглядаються.

Українці, яким було призначено державну допомогу за програмою «Зимова підтримка» ще у 2025 році, але кошти не надійшли, отримають виплати влітку.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Критерії отримання та умови виплат

Відповідно до роз'яснень профільних відомств, право на отримання коштів мають виключно ті громадяни, чиї заявки пройшли успішну верифікацію та отримали офіційне схвалення до 17 грудня 2025 року.

Ключовою умовою є наявність рішення про призначення допомоги, ухваленого саме у 2025 році. Якщо заявник відповідав вимогам програми станом на 1 листопада 2025 року, але виплату не було здійснено своєчасно, кошти мають надійти до вересня.

До переліку категорій, які очікують на перерахування коштів, належать:

  • внутрішньо переміщені особи з інвалідністю I групи;

  • самотні пенсіонери, щодо яких було прийнято позитивне рішення про призначення допомоги;

  • діти, які потребують особливої підтримки: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, що виховуються у прийомних сім'ях чи дитячих будинках сімейного типу, а також діти з малозабезпечених сімей. Саме для цієї категорії громадян державою передбачено виплату у розмірі 6500 гривень.

Адміністрування цього процесу покладено на Пенсійний фонд України, який формує фінальний реєстр отримувачів. Після верифікації ці дані передаються до Міністерства соціальної політики для забезпечення фінансування.

Важливо наголосити, що автоматичне подання заяви у минулому році не гарантує права на отримання коштів, якщо за результатами перевірки було виявлено невідповідність критеріям програми. Жодних додаткових дій або подання нових документів від отримувачів наразі не вимагається.

Усі процедури відбуваються на основі внутрішніх даних органів соціального захисту та рішень, ухвалених у межах програми «Зимова підтримка» минулого сезону.

Читайте також: Кабмін готує програми зимової підтримки вразливих громадян на 2026−2027 рік

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами