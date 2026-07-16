Соціальні виплати: хто отримає затриману допомогу влітку 2026 року

Українці, яким було призначено державну допомогу за програмою «Зимова підтримка» ще у 2025 році, але кошти не надійшли, отримають виплати влітку. Про це повідомила членкиня комітету ВР з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк. Йдеться виключно про закриття заборгованості за вже схваленими заявками, нові звернення не розглядаються.

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Критерії отримання та умови виплат

Відповідно до роз'яснень профільних відомств, право на отримання коштів мають виключно ті громадяни, чиї заявки пройшли успішну верифікацію та отримали офіційне схвалення до 17 грудня 2025 року.

Ключовою умовою є наявність рішення про призначення допомоги, ухваленого саме у 2025 році. Якщо заявник відповідав вимогам програми станом на 1 листопада 2025 року, але виплату не було здійснено своєчасно, кошти мають надійти до вересня.

До переліку категорій, які очікують на перерахування коштів, належать:

внутрішньо переміщені особи з інвалідністю I групи;

самотні пенсіонери, щодо яких було прийнято позитивне рішення про призначення допомоги;

діти, які потребують особливої підтримки: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, що виховуються у прийомних сім'ях чи дитячих будинках сімейного типу, а також діти з малозабезпечених сімей. Саме для цієї категорії громадян державою передбачено виплату у розмірі 6500 гривень.

Адміністрування цього процесу покладено на Пенсійний фонд України, який формує фінальний реєстр отримувачів. Після верифікації ці дані передаються до Міністерства соціальної політики для забезпечення фінансування.

Важливо наголосити, що автоматичне подання заяви у минулому році не гарантує права на отримання коштів, якщо за результатами перевірки було виявлено невідповідність критеріям програми. Жодних додаткових дій або подання нових документів від отримувачів наразі не вимагається.

Усі процедури відбуваються на основі внутрішніх даних органів соціального захисту та рішень, ухвалених у межах програми «Зимова підтримка» минулого сезону.

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