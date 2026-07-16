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16 липня 2026, 19:50

Зеленський призначив виконувача обов'язків міністра оборони України

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Служби безпеки України, генерал-майора Євгенія Хмару, виконувачем обов'язків міністра оборони.

Зеленський призначив виконувача обов'язків міністра оборони
Фото: Євгеній Хмара

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Після завершення всіх необхідних юридичних процедур глава держави планує звернутися до Верховної Ради, щоб депутати офіційно підтримали кандидатуру Хмари на посаду очільника оборонного відомства.

Президент уже провів першу зустріч із генералом, під час якої вони обговорили планування далекобійних операцій проти росії, а також забезпечення Сил оборони України всім необхідним.

Зеленський наголосив, що призначення Хмари є стратегічним кроком для примусу рф до дипломатії.

«Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні», — заявив президент.

Головні вимоги президента до нового очільника Міноборони:

  • максимальна результативність у далекобійних операціях.
  • безпекова робота, яка гарантуватиме повну керованість у всіх ланках Сил оборони.
  • використання унікального досвіду управління людьми, здобутого у спецпідрозділі СБУ.

Хто такий Євгеній Хмара

Євгеній Хмара має бойовий та управлінський бекграунд у спецслужбах. З 2011 року він служив у Центрі спеціальних операцій (ЦСО) «А» СБУ, відомому як «Альфа». На початку повномасштабного вторгнення росії брав участь у звільненні Київської області. Також брав учать у операціях на Донеччині. У 2023 році Хмара очолив ЦСО «А» СБУ.

Що буде з Федоровим?

Зеленський під час пресконференції у Києві заявив, що планує зберегти Михайла Федорова у своїй команді.

«Я впевнений, що він залишатиметься в моїй команді, і ми поговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати», — зазначив глава держави.

Конкретний формат подальшої роботи Федорова та його посада стануть відомі згодом. Очікується, що кадрові питання та потенційні призначення Рада розгляне вже у другій половині серпня — наступне пленарне засідання парламенту заплановане на 18 серпня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у січні 2026 роу Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
vPrirech
vPrirech
16 липня 2026, 20:24
#
«поддержали кандидатуру Облака на должность главы оборонного ведомства.» — надеюсь это облако амазоновское.
+
0
bosyak
bosyak
16 липня 2026, 20:34
#
Бойового генерала на посаду завгоспа…
+
+15
BigBend
BigBend
16 липня 2026, 22:23
#
Прибрати Федорова — це треба бути справжнім клоуном.
+
+15
bosyak
bosyak
16 липня 2026, 22:29
#
Чому?
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