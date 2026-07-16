Зеленський призначив виконувача обов'язків міністра оборони України

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Після завершення всіх необхідних юридичних процедур глава держави планує звернутися до Верховної Ради, щоб депутати офіційно підтримали кандидатуру Хмари на посаду очільника оборонного відомства.

Президент уже провів першу зустріч із генералом, під час якої вони обговорили планування далекобійних операцій проти росії, а також забезпечення Сил оборони України всім необхідним.

Зеленський наголосив, що призначення Хмари є стратегічним кроком для примусу рф до дипломатії.

«Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні», — заявив президент.

Головні вимоги президента до нового очільника Міноборони:

максимальна результативність у далекобійних операціях.

безпекова робота, яка гарантуватиме повну керованість у всіх ланках Сил оборони.

використання унікального досвіду управління людьми, здобутого у спецпідрозділі СБУ.

Хто такий Євгеній Хмара

Євгеній Хмара має бойовий та управлінський бекграунд у спецслужбах. З 2011 року він служив у Центрі спеціальних операцій (ЦСО) «А» СБУ, відомому як «Альфа». На початку повномасштабного вторгнення росії брав участь у звільненні Київської області. Також брав учать у операціях на Донеччині. У 2023 році Хмара очолив ЦСО «А» СБУ.

Що буде з Федоровим?

Зеленський під час пресконференції у Києві заявив, що планує зберегти Михайла Федорова у своїй команді.

«Я впевнений, що він залишатиметься в моїй команді, і ми поговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати», — зазначив глава держави.

Конкретний формат подальшої роботи Федорова та його посада стануть відомі згодом. Очікується, що кадрові питання та потенційні призначення Рада розгляне вже у другій половині серпня — наступне пленарне засідання парламенту заплановане на 18 серпня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у січні 2026 роу Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.