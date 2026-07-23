Українці витрачають понад 4,6 тис. грн на місяць на каву, транспорт і перекуси (дослідження)

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Крім витрат на повсякденний комфорт, 55% українців регулярно витрачають кошти на догляд за собою та розвиток, 49% - на здоров’я, 35% - на домашніх улюбленців, а 30% - на дозвілля.

Найбільше на небазові категорії витрачають українці віком 18−29 років — у середньому 5906 грн на місяць, що перевищує середній показник по країні.

Платними підписками користуються 56% українців. Найпопулярнішими є відеосервіси (33%) та музичні платформи (25%), а 58% користувачів витрачають на них до 500 грн на місяць.

Лише 18% користувачів повністю задоволені витратами на підписки. Решта 82% вважають, що їх можна оптимізувати. Найважливішими критеріями під час вибору сервісів залишаються ціна, відсутність реклами та стабільна робота.

Якщо виникає потреба скоротити бюджет, українці насамперед відмовляються від витрат на каву, харчування поза домом і розваги. Водночас витрати на здоров’я та домашніх улюбленців залишаються серед найменш схильних до скорочення.

«Щоденні витрати показують, що люди вважають необхідною частиною свого життя. Для брендів це можливість краще зрозуміти роль своєї категорії у житті споживачів», — каже Client Partner Kantar Україна Анастасія Ямелинець.

Методика опитування

Дослідження «Економіка щоденного вибору» Kantar Україна базується на онлайн-опитуванні 1000 респондентів віком 18−55 років. Опитування проводили у травні 2026 року на національній онлайн-панелі, за винятком тимчасово окупованих територій, зони активних бойових дій та сільської місцевості.