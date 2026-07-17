Головне за тиждень: новий Кабмін, оновлення «єОселі» та тимчасовий захист українців в ЄС

Кабмін оновив програму «єОселя»: захисники отримали іпотеку під 3%, ліміти площі збільшили

З 17 липня в державній програмі «єОселя» набули чинності нові правила. Уряд розширив перелік пільгових категорій, запровадив іпотеку під 3% для захисників України, збільшив допустиму площу житла та оновив умови для сімей із дітьми.

Де в Україні найактивніше купують і продають валюту (інфографіка)

Київ та Київська область залишаються лідерами на готівковому валютному ринку України за підсумками першого півріччя 2026 року. Водночас західні регіони демонструють стрімке зростання інтересу до валюти, тоді як Дніпропетровщина суттєво знизила обсяги операцій. Про це свідчить аналіз ринку, який оприлюднив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Рада підтримала призначення Корецького на посаду прем'єр-міністра

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром Корецького Сергія. «За» проголосувало 289 народних депутатів. Сергій Кореецький менеджер у нафтогазовій галузі. З квітня 2025 року очолює НАК «Нафтогаз України», а до цього керував ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта».

Верховна Рада підтримала призначення нового складу Кабміну

16 липня 2026 року Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів. «За» 264 народних депутати.

Війна в Ірані та держборг США: що обрати в цих умовах, євро чи долар

Надії інвесторів на завершення війни між США та Іраном у середині липня знову зруйновані. А разом із ними на порядок денний знову виходять «страшилки» про зростання цін на нафту та подорожчання світової логістики. Як на це відреагує валютна пара долар/євро і яку валюту краще купувати в цих умовах, розповідає «Мінфін».

На АЗС прогнозують стрибок цін: пальне може подорожчати на 12 грн

На українських АЗС з наступного тижня може початися нова хвиля подорожчання пального. Бензин і дизель можуть зрости в ціні приблизно на 12 гривень, а вартість літра може подорожчати до 90 гривень через ситуацію на Близькому Сході та сезонне зростання попиту, розповів засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін в коментарі УНІАН.

ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, але з умовами

Країни Європейського Союзу погодили продовження дії механізму тимчасового захисту для людей, які виїхали з України через війну, до 4 березня 2028 року, але з певними умовами для нових заявників. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Камери, паузи та відеоверифікація: як зміняться правила користування платіжними терміналами

Ключові гравці платіжного ринку України спільно з Асоціацією українських банків (АУБ) підготували меморандум, який докорінно змінить правила користування платіжними терміналами (ПТКС). Оновлені стандарти, що передбачають жорстку верифікацію користувачів та технічні обмеження, можуть запрацювати вже до кінця 2026 року.

ЄС виділить Україні 920 мільйонів євро на підготовку до зими та відновлення енергетики — фон дер Ляєн

Європейський Союз цього року надасть Україні 920 млн євро на підготовку до зими, відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури, яка зазнає російських атак. Про це під час візиту до Києва заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄС офіційно відкрив шостий кластер в переговорах про вступ України

На сьогоднішній міждержавній конференції щодо вступу України в ЄС було офіційно відкрито кластер 6 (зовнішні відносини) у відповідних перемовинах.

НБУ змінює правила валютних переказів для поштових операторів і перевізників

Національний банк з 15 липня 2026 року дасть змогу операторам поштового зв’язку, експрес-перевізникам та іншим міжнародним транспортним перевізникам України переказувати іноземну валюту за кордон для оплати митних платежів, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних з увезенням посилок на територію ЄС. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

В Україні змінилися строки дії посвідчень водія: МВС пояснило нові правила видачі та обміну

В Україні змінилися строки дії посвідчень водія. Відповідні зміни спрямовані на приведення у відповідність українського законодавства з європейськими стандартами та впровадження сучасних підходів до допуску водіїв до керування транспортними засобами. Про це йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.