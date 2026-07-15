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15 липня 2026, 16:53

На АЗС прогнозують стрибок цін: пальне може подорожчати на 12 грн

На українських АЗС з наступного тижня може початися нова хвиля подорожчання пального. Бензин і дизель можуть зрости в ціні приблизно на 12 гривень, а вартість літра може подорожчати до 90 гривень через ситуацію на Близькому Сході та сезонне зростання попиту, розповів засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін в коментарі УНІАН.

На українських АЗС з наступного тижня може початися нова хвиля подорожчання пального.

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«Бензин і дизель можуть зрости на 10−12 гривень. В цілому в рамках 10 гривень зараз проглядається підвищення ціни», — повідомив експерт.

Він прогнозує, що зростання цін не буде одномоментним. На його думку, пальне може дорожчати поступово протягом кількох тижнів.

«По гривні-дві ціна буде підійматися протягом місяця. Буквально вона почне підніматися з наступного тижня на стелах. Можливо, на вихідних вже почне підніматися», — сказав Льоушкін.

Він зазначив, що головний фактор, який впливає на здорожчання, — загострення ситуації на Близькому Сході. Експерт вказав, що після атаки Ірану на Бахрейн було пошкоджено два танкери, які використовувалися для транспортування нафти альтернативним маршрутом.

«Вчора були уражені два танкери. Причому танкери, які допомагали ліквідувати кризу, перевозячи нишком нафту з Обʼєднаних Арабських Еміратів. У них там був секретний канал просочення нафти. Вони транспортували нафту з того боку Еміратів на Оманську затоку. Іран це побачив і якимось чином уразив їх. Важлива річ, що це не тільки два танкера пошкоджені. Припинила функціонування саме ця шпарина, яка була в Арабських Еміратах», — пояснив Льоушкін.

За його словами, саме цей маршрут дозволяв перевозити значні обсяги нафти навіть після блокування Ормузької протоки.

«Те, що Ормузька протока перекрита, то не дуже це страшна новина, бо вона то відкривається, то перекривається. А ось те, що цю шпарину закрили, завдяки якій перевозили нафту досить немаленькими обсягами — дуже погано», — зазначив фахівець.

Чому пальне може подорожчати саме зараз

Експерт пояснив, що зростання цін на нафту збіглося із сезонним збільшенням попиту на паливо. За його словами, нинішній період відрізняється від попередніх криз тим, що зараз тривають жнива, які потребують значно більше пального, ніж весняна посівна кампанія.

«Жнива — це в три рази більше споживання ніж на посівну. Всі мають розуміти, що жнива це більш високий сезон», — вказав Льоушкін.

Він наголосив, що найбільше дорожчають саме нафтопродукти, зокрема, дизельне пальне, яке зараз має високий попит у світі.

«Газойль вище зараз котирується при навіть не такій дорогій нафті. Нафта зараз не такі космічні гроші коштує, а от газойль уже досить суттєві кошти. Тому будемо йти аж десь на 90 гривень за літр пального. Майже на пік будемо виходити», — сказав експерт.

Коли водії побачать нові ціни

За його прогнозом, мережі АЗС цього разу можуть швидше реагувати на зміну ситуації. Проте наразі учасники ринку очікують на рішення державної компанії «Укрнафта», оскільки саме її цінова політика може стати орієнтиром для інших операторів.

«Зараз всі чекають реакцію „Укрнафти“. Не зрозуміло хто дасть команду „Укрнафті“ як себе поводити. Саме у цей час, поки всі чекають, що буде робити „Укрнафта“, немає тих, хто їй віддасть команду. З огляду на „Укрнафту“ будуть всі вибудовувати свою політику», — сказав Льоушкін.

Він зазначив, що якщо державна компанія підвищить ціни, приватні мережі можуть майже одразу відреагувати.

«Якщо завтра „Укрнафта“ подорожчає на 1 гривню, то через 15 хвилин всі на гривню подорожчають. Просто будуть дивитися на державного гравця», — зазначив він.

Крім того, Льоушкін вказав, що держава зараз не має можливості здійснити механізми стримування цін через товарні інтервенції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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