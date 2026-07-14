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14 липня 2026, 9:44

В Україні змінилися строки дії посвідчень водія: МВС пояснило нові правила видачі та обміну

В Україні змінилися строки дії посвідчень водія. Відповідні зміни спрямовані на приведення у відповідність українського законодавства з європейськими стандартами та впровадження сучасних підходів до допуску водіїв до керування транспортними засобами. Про це йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.

В Україні змінилися строки дії посвідчень водія.

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Як видаватимуть повсідчення

Посвідчення водія, яке видається вперше, як і раніше, видаватиметься строком на 2 роки. Після завершення цього періоду водій зможе обміняти документ на посвідчення із загальним терміном дії за умови виконання вимог законодавства.

Після обміну посвідчення водія виданого вперше застосовуються нові строки дії категорій. Для водіїв мопедів, мотоциклів, квадроциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В1, В, ВЕ) посвідчення видаються строком на 15 років. Для водіїв вантажівок, автобусів, тролейбусів, трамваїв та інших транспортних засобів категорій С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е, DE, Т строк дії посвідчення становитиме 5 років.

Посвідчення водія видане вперше — лише один раз на два роки

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 340 право на керування транспортними засобами, надане вперше, діє протягом двох років.

Важливо розуміти, що цей дворічний строк застосовується лише один раз — під час першого в житті отримання посвідчення водія незалежно від того, яку категорію транспортних засобів людина відкриває першою.

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Наприклад, якщо громадянин спочатку отримав категорію А, а через пів року відкрив категорію В, новий дворічний строк не розпочинається. Відлік двох років триває від дати видачі першого посвідчення, тобто від моменту отримання категорії А.

Так само, якщо водій уже багато років має категорію В і відкриває категорію С або D, він не набуває статусу водія-початківця повторно. Для нової категорії окремий дворічний строк не встановлюється.

Якщо ж першою категорією є С або будь-яка інша, посвідчення також видається строком на два роки. Після його обміну застосовується загальний строк дії, визначений для відповідної категорії транспортних засобів.

Як обміняти посвідчення водія видане вперше

Після завершення дворічного строку посвідчення водія видане вперше підлягає обміну без складання теоретичного та практичного іспитів за умови, що протягом двох років водій вчинив не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Після обміну посвідчення встановлюються такі строки його дії:

  • 15 років — для категорій А1, А, В1, В, ВЕ;
  • 5 років — для категорій С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е, DE, Т.

Що буде зі строком дії посвідчення під час його обміну

Нові строки дії посвідчень водія застосовуються не лише після завершення дворічного строку посвідчення водія виданого вперше, а й під час будь-якого обміну документа.

Якщо посвідчення водія обмінюється у зв’язку з відкриттям нової категорії транспортних засобів, втратою або викраденням документа, його пошкодженням чи зміною персональних даних власника, нове посвідчення видається зі строком дії, встановленим для відповідної категорії транспортних засобів. Тобто строк його дії відраховується заново, а не зберігається до дати закінчення попереднього документа.

Наприклад, якщо водій має посвідчення категорії В, видане строком на 15 років, і у 2027 році змінює прізвище, під час обміну документа він отримає нове посвідчення, строк дії якого знову становитиме 15 років. Аналогічний принцип застосовується і в разі відкриття нової категорії, втрати, викрадення або пошкодження посвідчення водія.

Водночас порядок отримання та обміну посвідчення водія залишається без змін.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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