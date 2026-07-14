На сьогоднішній міждержавній конференції щодо вступу України в ЄС було офіційно відкрито кластер 6 (зовнішні відносини) у відповідних перемовинах. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу у Брюсселі.
14 липня 2026, 10:22
ЄС офіційно відкрив шостий кластер в переговорах про вступ України
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«Я радий повідомити про відкриття шостого кластеру», — сказав міністр зі справ ЄС Ірландії Томас Бірн.
Він визнав здобутки України у впровадженні реформ в часи війни, підкреслюючи відданість України шляху до вступу в ЄС та цінностям Європи, зокрема свободи, демократії та рівності.
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Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що єврокомісарка з питань розширення Марта Кос очікує, що у липні буде відкрито решту 5 кластерів у рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8
Какой же ты наивный на счёт ЕС
Так как Украина имеет самую протяженую границу с Россией так же война оставит тяжёлые восприятия на принятие решения в пользу Украины для открытия производства товаров и услуг в Украине, и Россия со своими амбициями.как сосед никуда не денется
В Украине должен быть логотип или лозунг живи свободным и это должно касаться всех кто живёт в Украине или будет иметь такое желание переехать жить сюда.
Примерно как девиз штата Нью-Гемпшир
Живи сводно или умри
Очередной любитель диктатуры и концлагеря в Украине.