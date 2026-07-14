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14 липня 2026, 10:22

ЄС офіційно відкрив шостий кластер в переговорах про вступ України

На сьогоднішній міждержавній конференції щодо вступу України в ЄС було офіційно відкрито кластер 6 (зовнішні відносини) у відповідних перемовинах. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу у Брюсселі.

На сьогоднішній міждержавній конференції щодо вступу України в ЄС було офіційно відкрито кластер 6 (зовнішні відносини) у відповідних перемовинах.
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«Я радий повідомити про відкриття шостого кластеру», — сказав міністр зі справ ЄС Ірландії Томас Бірн.

Він визнав здобутки України у впровадженні реформ в часи війни, підкреслюючи відданість України шляху до вступу в ЄС та цінностям Європи, зокрема свободи, демократії та рівності.

Читайте також: Вступ України до ЄС: відкрито перший та найважливіший переговорний кластер

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що єврокомісарка з питань розширення Марта Кос очікує, що у липні буде відкрито решту 5 кластерів у рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+15
youknow
youknow
14 липня 2026, 10:54
#
Рано ще вам в ЄС з вашим «кумовством, сватовством, братовством, порішаловом…і т.ін.», нахабством та несправедливістю
+
+44
Саша Пархоменко
Саша Пархоменко
14 липня 2026, 11:36
#
Може вже досить цих порожніх балачок? У всіх країнах ЄС все справедливо і немає кумовства, сватотацтва та порішалова. Он, в Румунії скандал на скандалі, і лей до євро вже фіг зна де через це. І нічого, не вигнали з ЄС. І це тільки один приклад. Це я ще про жабу орбана з його палацом і зебрами не кажу.
+
0
zevs1
zevs1
14 липня 2026, 12:45
#
Саша Пархоменко
Какой же ты наивный на счёт ЕС
+
0
P93
P93
14 липня 2026, 11:20
#
Clowns, *** eu
+
+15
zevs1
zevs1
14 липня 2026, 11:24
#
Главное внедрить в Украине самую низкую систему налогообложения общ система 10/10/10 и для малого бизнеса 3% с валового оборота до 250000тыс долларов США в год и тогда можно вступать в ЕС, и в этом есть прямая необходимость.
Так как Украина имеет самую протяженую границу с Россией так же война оставит тяжёлые восприятия на принятие решения в пользу Украины для открытия производства товаров и услуг в Украине, и Россия со своими амбициями.как сосед никуда не денется
В Украине должен быть логотип или лозунг живи свободным и это должно касаться всех кто живёт в Украине или будет иметь такое желание переехать жить сюда.
Примерно как девиз штата Нью-Гемпшир
Живи сводно или умри
+
+15
Саша Пархоменко
Саша Пархоменко
14 липня 2026, 11:37
#
Це ти з тих дурників 5.10? Шо там, тепер, 10.10.10?
+
+30
zevs1
zevs1
14 липня 2026, 12:33
#
Саша Пархоменко
Очередной любитель диктатуры и концлагеря в Украине.
+
0
Kanarej
Kanarej
14 липня 2026, 17:05
#
«відданість України шляху до вступу в ЄС та цінностям Європи, зокрема свободи, демократії та рівності» — смешно :)
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