ЄС офіційно відкрив шостий кластер в переговорах про вступ України

На сьогоднішній міждержавній конференції щодо вступу України в ЄС було офіційно відкрито кластер 6 (зовнішні відносини) у відповідних перемовинах. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу у Брюсселі.

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«Я радий повідомити про відкриття шостого кластеру», — сказав міністр зі справ ЄС Ірландії Томас Бірн.

Він визнав здобутки України у впровадженні реформ в часи війни, підкреслюючи відданість України шляху до вступу в ЄС та цінностям Європи, зокрема свободи, демократії та рівності.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що єврокомісарка з питань розширення Марта Кос очікує, що у липні буде відкрито решту 5 кластерів у рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу.