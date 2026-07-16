16 липня 2026 року Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів. «За» 264 народних депутати.
16 липня 2026, 16:06
Верховна Рада підтримала призначення нового складу Кабміну
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Хто в новому Кабміні
- Шмигаль Денис Анатолійович — перший віце-прем'єр-міністр України — міністр енергетики України;
- Бережна Тетяна Василівна — віце-прем'єр-міністр України з гуманітарної політики України — міністр культури України;
- Ченцов Всеволод Валерійович віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- Безгін Віталій Юрійович міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
- Бідний Матвій Вікторович міністр молоді та спорту України;
- Бутенко Андрій Петрович міністр освіти і науки України;
- Вигівський Іван Михайлович міністр внутрішніх справ України;
- Висоцький Тарас Миколайович міністр аграрної політики та продовольства України;
- Калашник Микола Володимирович міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
- Кім Віталій Олександрович міністр у справах ветеранів України;
- Кравченко Олександр Сергійович міністр економіки та довкілля України;
- Ляшко Віктор Кирилович міністр охорони здоров’я України;
- Марченко Сергій Михайлович міністр фінансів України;
- Маслов Денис Вячеславович міністр юстиції України;
- Улютін Денис Валерійович міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України;
- Ферчук Оксана Віталіївна міністр цифрової трансформації України.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Але добре, що нарешті викинули Лісового. Його ще судити треба тепер.
Главком Сирський 16 липня 206 року
Центуріон Сирскіус