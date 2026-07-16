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16 липня 2026, 16:06

Верховна Рада підтримала призначення нового складу Кабміну

16 липня 2026 року Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів. «За» 264 народних депутати.

16 липня 2026 року Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів.

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Хто в новому Кабміні

  • Шмигаль Денис Анатолійович — перший віце-прем'єр-міністр України — міністр енергетики України;
  • Бережна Тетяна Василівна — віце-прем'єр-міністр України з гуманітарної політики України — міністр культури України;
  • Ченцов Всеволод Валерійович віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Безгін Віталій Юрійович міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
  • Бідний Матвій Вікторович міністр молоді та спорту України;
  • Бутенко Андрій Петрович міністр освіти і науки України;
  • Вигівський Іван Михайлович міністр внутрішніх справ України;
  • Висоцький Тарас Миколайович міністр аграрної політики та продовольства України;
  • Калашник Микола Володимирович міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Кім Віталій Олександрович міністр у справах ветеранів України;
  • Кравченко Олександр Сергійович міністр економіки та довкілля України;
  • Ляшко Віктор Кирилович міністр охорони здоров’я України;
  • Марченко Сергій Михайлович міністр фінансів України;
  • Маслов Денис Вячеславович міністр юстиції України;
  • Улютін Денис Валерійович міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України;
  • Ферчук Оксана Віталіївна міністр цифрової трансформації України.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
16 липня 2026, 16:29
#
Міністр оборони?
+
+81
BigBend
BigBend
16 липня 2026, 16:52
#
Звільнення Федорова — чи не найтупіший вчинок Зеленського за всю каденцію. Ще і Клименка намагається проникнути. Це взагалі шиза.

Але добре, що нарешті викинули Лісового. Його ще судити треба тепер.
+
+15
Sergіy Podik
Sergіy Podik
16 липня 2026, 17:29
#
«Еті ваши АйТі могут нах#й» іті «

Главком Сирський 16 липня 206 року
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
16 липня 2026, 18:16
#
«206 року«

Центуріон Сирскіус
+
0
nsns3212
nsns3212
16 липня 2026, 19:09
#
Шмигаль где только не стоял смотрящим на потоках
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