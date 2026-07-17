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17 липня 2026, 12:43

Де в Україні найактивніше купують і продають валюту (інфографіка)

Київ та Київська область залишаються лідерами на готівковому валютному ринку України за підсумками першого півріччя 2026 року. Водночас західні регіони демонструють стрімке зростання інтересу до валюти, тоді як Дніпропетровщина суттєво знизила обсяги операцій. Про це свідчить аналіз ринку, який оприлюднив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Де в Україні найактивніше купують і продають валюту (інфографіка)
Фото: pixabay

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Київ утримує статус головного фінансового хабу країни. Разом із Київською, Львівською та Одеською областями столиця акумулює понад 50% усіх операцій із купівлі та продажу готівкової валюти населенням.

Частки регіонів-лідерів у купівлі валюти:

  • Київ — 27,8%
  • Київська область — 8,4% (у першій половині 2025 року було 7,4%)
  • Львівська область — 7,8% (було 7,7%)
  • Одеська область — 7,3% (було 7,4%)

Частки регіонів-лідерів у продажу валюти:

  • Київ — 31% (було 31,4%)
  • Київська область — 10,5% (було 9,6%)
  • Одеська область — 9% (було 9,4%)

Найбільш вражаючу динаміку продемонструвала Київська область, яка активно нарощує свою присутність у обох сегментах. Обсяги купівлі валюти тут злетіли на 16,8% (абсолютний рекорд за темпами зростання в Україні), а продажу — на 14% (друге місце за темпами).

У столиці за перші шість місяців 2026 року зафіксовано такі показники:

  • Куплено валюти на 140,1 млрд грн (+4,2% порівняно з першим півріччям 2025 року);
  • Продано валюти на 109,3 млрд грн (+3,2%);
  • Чиста купівля (різниця між купленою та проданою валютою) становила 30,8 млрд грн, що на 22,3% більше, ніж торік.

Захід нарощує оберти, Дніпропетровщина «просідає»

Аналітик відзначає дві протилежні тенденції в регіонах:

Бум на Заході: майже всі західні області України (за винятком Чернівецької) збільшили свою частку на ринку порівняно з аналогічним періодом минулого року. Головним рушієм стала Волинська область, яка посіла перше місце за темпами зростання продажів (+18,5%) та друге місце за темпами купівлі (+13,4%).

Падіння на Дніпропетровщині: область продемонструвала відчутне скорочення операцій. Частка регіону в купівлі валюти впала з 6,9% до 6,1%, а в продажу — з 4,7% до 4,1%. Загалом обсяги купівлі валюти тут просіли на 8,8% порівняно з минулим роком.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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