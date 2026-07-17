Де в Україні найактивніше купують і продають валюту (інфографіка)

Київ та Київська область залишаються лідерами на готівковому валютному ринку України за підсумками першого півріччя 2026 року. Водночас західні регіони демонструють стрімке зростання інтересу до валюти , тоді як Дніпропетровщина суттєво знизила обсяги операцій. Про це свідчить аналіз ринку, який оприлюднив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Київ утримує статус головного фінансового хабу країни. Разом із Київською, Львівською та Одеською областями столиця акумулює понад 50% усіх операцій із купівлі та продажу готівкової валюти населенням.

Частки регіонів-лідерів у купівлі валюти:

Київ — 27,8%

Київська область — 8,4% (у першій половині 2025 року було 7,4%)

Львівська область — 7,8% (було 7,7%)

Одеська область — 7,3% (було 7,4%)

Частки регіонів-лідерів у продажу валюти:

Київ — 31% (було 31,4%)

Київська область — 10,5% (було 9,6%)

Одеська область — 9% (було 9,4%)

Найбільш вражаючу динаміку продемонструвала Київська область, яка активно нарощує свою присутність у обох сегментах. Обсяги купівлі валюти тут злетіли на 16,8% (абсолютний рекорд за темпами зростання в Україні), а продажу — на 14% (друге місце за темпами).

У столиці за перші шість місяців 2026 року зафіксовано такі показники:

Куплено валюти на 140,1 млрд грн (+4,2% порівняно з першим півріччям 2025 року);

Продано валюти на 109,3 млрд грн (+3,2%);

Чиста купівля (різниця між купленою та проданою валютою) становила 30,8 млрд грн, що на 22,3% більше, ніж торік.

Захід нарощує оберти, Дніпропетровщина «просідає»

Аналітик відзначає дві протилежні тенденції в регіонах:

Бум на Заході: майже всі західні області України (за винятком Чернівецької) збільшили свою частку на ринку порівняно з аналогічним періодом минулого року. Головним рушієм стала Волинська область, яка посіла перше місце за темпами зростання продажів (+18,5%) та друге місце за темпами купівлі (+13,4%).

Падіння на Дніпропетровщині: область продемонструвала відчутне скорочення операцій. Частка регіону в купівлі валюти впала з 6,9% до 6,1%, а в продажу — з 4,7% до 4,1%. Загалом обсяги купівлі валюти тут просіли на 8,8% порівняно з минулим роком.

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