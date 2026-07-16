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16 липня 2026, 19:31

Зміни у програмі житлових ваучерів: хто втратить право на допомогу з 1 серпня

З 1 серпня в Україні вступають у дію оновлені правила надання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. Уряд запроваджує обмеження для тих, хто вже має власне житло або скористався іншими пільговими програмами, а також змінює підхід до поєднання допомоги з іпотекою «єОселя». Детальніше про ці зміни повідомила ГО «ВПО України».

З 1 серпня в Україні вступають у дію оновлені правила надання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб.

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Основна мета таких змін — забезпечити житлом саме тих громадян, що дійсно опинилися у скрутних житлових умовах і не мають іншої альтернативи. Критерії відбору отримувачів житлових ваучерів стануть більш суворими, що дозволить ефективніше розподіляти державну допомогу.

Читайте також: Нове житло для ВПО: Кабмін затвердив правила програми «Будиночок в селі»

Кого стосуються обмеження:

  1. Допомогу не надаватимуть ВПО, які після 24 лютого 2022 року продали або подарували нерухомість у регіонах, де не ведуться активні бойові дії та які не є окупованими. Таким чином держава прагне виключити випадки отримання допомоги тими, хто мав власні ресурси для забезпечення себе житлом.

  2. Ті, хто вже реалізував своє право на отримання житла через пільгову іпотечну програму «єОселя», більше не зможуть претендувати на ваучер.

  3. Нові правила зачеплять переселенців, які зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованих територіях уже після того, як населений пункт опинився під контролем Росії.

Важливо зазначити, що для тих, хто вже отримав житловий ваучер або подав відповідні документи до 1 серпня, діятимуть попередні правила. Вони зберігають своє право на отримання допомоги без додаткових перевірок. Продовжують претендувати на підтримку і ті переселенці, які не мають у власності іншого житла, не користувалися програмою «єОселя» та були зареєстровані на тимчасово окупованих територіях до початку їх окупації.

Окремим питанням стала можливість поєднання житлового ваучера з іпотекою. З серпня заборонено спочатку оформлювати кредит за програмою «єОселя», а потім звертатися за ваучером під цю іпотеку.

Проте уряд дозволяє іншу послідовність: спершу отримати житловий ваучер, а вже згодом використати його як перший внесок для іпотечного договору. Технічна можливість такого кроку залежатиме від ухвалення законодавчих змін — наразі йдеться про законопроєкт № 15335, який має врегулювати цей механізм.

Більш детально читайте про це в нашій статті Житловий ваучер стане першим внеском за іпотекою єОселя: що треба знати

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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