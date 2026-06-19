Житловий ваучер стане першим внеском за іпотекою єОселя: що треба знати

Уряд дозволив поєднати програму «Житло для ВПО з ТОТ» із доступною іпотекою єОселя. Відповідні зміни набирають чинності 17 липня 2026 року. ПРо це на своїй Facebook-сторінці повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

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Відтепер житловий ваучер можна використовувати не лише для прямої купівлі квартири, а й як перший внесок за іпотечним кредитом. Це розширює можливості для тих, хто хоче придбати житло дорожче, ніж дозволяє сума ваучера.

На першому етапі механізм доступний виключно для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Для реального запуску механізму Верховна Рада має ухвалити законопроєкт № 15335 про зміни до законодавства у сфері іпотеки. Документ наразі знаходиться на розгляді. Після його прийняття скористатися ваучером як першим внеском можна буде вже в наступному циклі фінансування програми — він очікується у вересні цього року.

Треба усвідомлювати, що житловий ваучер — це не додаткова виплата від держави. Він є частиною вартості житла та дає змогу отримати іпотечний кредит на решту суми. Тобто людина отримує більше можливостей для вибору нерухомості, але бере на себе зобов'язання за кредитом.

Ідея поєднати ваучер з іпотекою була закладена ще під час запуску програми. Тепер уряд зробив перший практичний крок до її реалізації.

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