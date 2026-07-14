ЄЦБ обрав 36 партнерів для масштабного тестування цифрового євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) визначив тридцять шість платіжних компаній для запуску масштабного пілотного проєкту цифрового євро . Цей перелік об'єднує фінансових гігантів на кшталт Deutsche Bank та UniCredit разом із фінтех-стартапами як Revolut, Stripe та Adyen. Про це повідомляє видання The Next Web .

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Вибір учасників із шістнадцяти країн єврозони демонструє намір регулятора протестувати різні бізнес-моделі для роботи майбутньої цифрової валюти. Тестування стартує у другій половині 2027 року і триватиме дванадцять місяців. Воно проводитиметься в 19 національних центральних банках, від Естонії до Португалії. Тільки Болгарія та Мальта не візьмуть у ньому участі.

Хоча цифрові кошти виглядатимуть як безготівкові гроші, вони не матимуть статусу законного платіжного засобу під час цього експерименту. Ніхто не зобов’язаний їх приймати, а користувачами стануть лише працівники центральних банків та обрані торгові точки в установах.

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Шлях до європейської фінансової незалежності

Розробка цифрового євро має стратегічне завдання: зменшити залежність ЄС від американських карткових мереж та платіжних систем. Останні події, зокрема поглинання платіжними гігантами криптокомпаній, лише підштовхнули Брюссель до пошуку власних суверенних рішень.

Важливою умовою участі стало те, що компанії працюють власним коштом без фінансової підтримки від ЄЦБ. Оскільки розробка вимагає значних вкладень, лише великі гравці можуть потягнути подібні витрати.

Тестова група сфокусується на випробуванні чотирьох основних сценаріїв використання:

онлайн-перекази між фізичними особами;

офлайн-перекази між людьми за допомогою технології NFC;

безконтактна оплата товарів на касах;

покупки в інтернет-магазинах та мобільних додатках.

Фінальне рішення про випуск цифрової валюти залежить не від Франкфурта, а від законодавців у Брюсселі. Якщо Європейський парламент ухвалить необхідну регуляцію поточного року, Європейський центральний банк буде готовий до першої емісії вже у 2029 році.

Зараз ідеться про перевірку технічної готовності та пошук балансу між зручністю для користувачів і суворими правилами конфіденційності.

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