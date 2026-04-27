ЄЦБ узгодив стандарти для карткових платежів у рамках цифрового євро

Європейський центральний банк зробив черговий крок у спробі Європи вирватися з-під контролю американських платіжних гігантів. Минулого тижня регулятор підписав угоди з трьома європейськими організаціями — ECPC, Nexo standards та Berlin Group — про застосування їхніх відкритих технічних стандартів для обробки платежів у рамках цифрового євро , як йдеться у прес-релізі ЄЦБ.

Що відомо

Кожна з трьох організацій, з якими підписав угоду ЄЦБ, закриває свою ділянку платіжного ланцюжка:

CPACE від ECPC забезпечує безконтактні платежі tap-to-pay за технологією NFC між пристроєм і терміналом;

Nexo standards з'єднує системи торговельних підприємств з бекендом платіжних провайдерів та еквайєрів, у тому числі для банкоматів;

Berlin Group відповідає за платежі за псевдонімом: наприклад, за номером телефону, а також за перевірку балансу та прийом платежів через додатки продавців.

Стандарти вже застосовуються в ряді європейських країн: німецька Girocard і французька Carte Bancaire впроваджують протоколи ECPC.

По суті, це означає, що цифровий євро буде впроваджуватися на базі європейських стандартів, а не стандартів американських платіжних гравців, пише Financial Times. Якщо цифровий євро стане законним платіжним засобом, приватні платіжні компанії повинні будуть впровадити ці технологічні стандарти в картрідери та іншу інфраструктуру. Це відкриє шлях до широкого використання цифрового євро в 21 країні валютного блоку.

Як зараз влаштований ринок платежів у ЄС

Залежність Європи від платіжної інфраструктури США — давня болюча тема для ЄС. Необхідність термінового створення власної платіжної системи раніше наголошувала голова ЄЦБ Крістін Лагард. На її думку, необхідно посилити контроль над системою цифрових платежів у ЄС та зменшити залежність від іноземних платформ, таких як Visa,Mastercard, PayPal та Alipay.

«Коли ви платите — в інтернет-магазині, карткою або телефоном — ви завжди покладаєтеся на неєвропейську інфраструктуру, — заявила Лагард. — Visa, Mastercard, PayPal, Alipay — звідки вони? Або зі США, або з Китаю. Вся інфраструктура, що забезпечує платежі, — не європейська». За її словами, хоча ці компанії й працюють відповідно до європейських нормативів, Брюсселю все одно слід «переконатися, що існує європейська альтернатива». «Про всяк випадок, — додала Лагард. — Ніколи не знаєш, що може статися».

Зараз дві третини карткових платежів у єврозоні обробляються американськими компаніями, зазначає FT. При цьому в багатьох європейських країнах немає власної локальної альтернативи. Чинні стандарти карткових платежів у Європі багато в чому визначаються EMVCo — консорціумом, що базується в Каліфорнії. Його курують шість неєвропейських платіжних систем: American Express, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay і Visa, пояснює FT.

Одна з ключових відмінностей європейського підходу від чинної моделі полягає у вартості. Стандарти, встановлені EMVCo, передбачають стягнення комісій за їх використання. Європейська альтернатива, як підкреслює ЄЦБ, буде безкоштовною для користувачів.

«Вільний доступ, мінімізація витрат і координація особливо важливі, оскільки наразі в Європі відсутній універсально доступний відкритий стандарт, що підтримується всіма платіжними терміналами, і регіон значною мірою залежить від пропрієтарних стандартів, що належать міжнародним картковим системам і глобальним цифровим гаманцям, — йдеться в прес-релізі ЄЦБ. — Використання широко застосовуваних європейських стандартів спростить прийняття цифрового євро та забезпечить єдиний користувацький досвід у всій єврозоні, а також дозволить європейським платіжним системам розширювати географію та диверсифікувати сценарії використання. За такого підходу, наприклад, національна карткова система зможе вийти в POS-середовище за межами своєї країни без необхідності технічного оновлення терміналів».

Крок до цифрового євро

Рішення ЄЦБ стало одним із ключових кроків щодо впровадження цифрового євро, підкреслює Financial Times. При цьому сам проєкт поки що не затверджено остаточно: європейські законодавці все ще обговорюють необхідне законодавство перед вирішальним голосуванням у Європейському парламенті цього літа.

Європейська комісія та уряди країн ЄС підтримують план ЄЦБ щодо цифрового євро, однак у Європарламенті ця ідея викликає суперечки, нагадує газета. Скептично налаштовані й найбільші європейські банки, а також платіжні провайдери. Вони стверджують, що цифровий євро дасть ринку мало додаткових переваг, але може підірвати приватні ініціативи, такі як Wero, яка теж намагається конкурувати з Visa і Mastercard.

Якщо Європарламент підтримає ініціативу цього літа, закон потім пройде стадію узгодження з державами-членами ЄС. Остаточне затвердження документа очікується до кінця року або на початку 2027 року.

Довідка

В ЄЦБ платіжні стандарти визначають як загальну технічну мову для всіх учасників транзакції: PSP, еквайрів, торгових підприємств і фінансових інститутів.