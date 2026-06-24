Комітет Європарламенту схвалив законопроєкт про цифрове євро

Комітет Європейського парламенту з економічних та монетарних питань (ECON) підтримав законопроєкт про цифрове євро , що складається з трьох документів. Документ про створення цифрового євро схвалили 43 депутати, 14 виступили проти, один утримався. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

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За словами розробників, цифрове євро надасть громадянам і бізнесу приватний та безпечний платіжний інструмент, водночас суттєво знизивши залежність ЄС від іноземних платіжних систем.

Як працюватиме цифрове євро

Цифрове євро буде новою, електронною формою грошей, яку емітуватиме Європейський центральний банк (ЄЦБ). Воно функціонуватиме у двох режимах:

Онлайн-режим: платежі проводитимуться через систему рахунків.

Офлайн-режим: кошти переказуватимуться безпосередньо між локальними пристроями користувачів (без доступу до інтернету). Офлайн-функціонал буде еквівалентом фізичної готівки: якщо пристрій буде втрачено, гроші на ньому також зникнуть без можливості відшкодування.

Технологія побудована на принципах «конфіденційності за замовчуванням». Завдяки криптографічним інструментам — зокрема «доказам із нульовим розголошенням» — система перевірятиме транзакції без розкриття персональних даних користувачів. ЄЦБ не матиме доступу до особистих ідентифікаційних даних громадян.

Модель розповсюдження та ліміти

Поширювати цифровий євро зможуть усі ліцензовані європейські постачальники платіжних послуг (PSP): банки, емітенти електронних грошей, поштові відділення та регульовані криптокомпанії. Більшість компаній будуть зобов'язані приймати його. Виняток зроблять лише для самозайнятих осіб, а також малого та мікробізнесу, які взагалі не приймають безготівкові платежі.

Щоб захистити комерційні банки від масового відтоку капіталу, євродепутати запровадять ліміт на суму зберігання цифрових євро для однієї фізичної особи. Ліміт встановлюватиме Єврокомісія на основі рекомендацій ЄЦБ.

Бізнесу заборонять накопичувати цифрове євро — юридичні особи зможуть утримувати вхідні платежі на рахунках не більше 24 годин. Водночас цифрове євро не приноситиме відсотків і за його використання не доведеться платити відсотки.

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Базові послуги — відкриття та ведення рахунку, перегляд балансу та отримання щонайменше одного платіжного інструменту — будуть безкоштовними для громадян. За додаткові сервіси банки зможуть брати плату, але їм заборонено штрафувати за неактивність рахунку чи нав'язувати пакетні послуги. Комісії для мерчантів та міжбанківські збори будуть обмежені, а офлайн-платежі будуть безкоштовними.

Що буде з готівкою та країнами поза зоною євро?

Ухвалений пакет законів окремо регулює питання традиційних грошей та інтеграцію країн, які не входять до єврозони.

Країни єврозони зобов'яжуть гарантувати доступність фізичної готівки. Бізнесу буде законодавчо заборонено повністю відмовлятися від банкнот, наприклад, вішати таблички «без готівки». Особливу увагу країни мають приділити вразливим групам: людям похилого віку, особам із низьким доходом та тим, хто не має банківських рахунків.

«Цифрове євро доповнить готівку, але ніколи її не замінить», — підкреслив євродепутат Фернандо Наваррете Рохас.

Банки та платіжні системи з країн ЄС, які не ввели євро, також отримають право розповсюджувати цифровий євро за тими самими правилами. Проте ЄЦБ збереже право обмежувати їхній доступ, а уряди таких країн мають призначити національний орган для контролю впливу цифрового євро на їхні власні нацвалюти.

Наступні кроки

Офіційне оголошення мандатів на переговори щодо трьох документів відбудеться на початку липневої пленарної сесії Європарламенту. Після цього фінальну редакцію законодавства мають узгодити в межах тристоронніх переговорів із Радою ЄС.

Перед повноцінним запуском ЄЦБ повинен буде завершити звід правил, побудувати інфраструктуру та провести реальні пілотні тестування. Ба більше, законопроєкт передбачає перехідний період тривалістю щонайменше 2 роки з моменту офіційного затвердження, щоб дати банкам, бізнесу та споживачам достатньо часу для адаптації.