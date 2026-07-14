Нацбанк ініціює нові санкції проти цифрової інфраструктури рф

Росія навчилася обходити санкції через цифрові активи, перетворюючи криптовалюту на рятівне коло для своєї економіки. Щоб зупинити цей «тіньовий» потік, Національний банк України ініціює оновлення секторальних обмежень проти фінансового сектору рф. Про плани регулятора повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Нацбанк пропонує реалізувати чотири стратегічні кроки:

Заборонити використання софту, платформ і сервісів російських фінустанов, через які купують, продають, обмінюють чи зберігають цифрові активи. Поширити секторальні санкції на операторів криптоплатформ та всю цифрову інфраструктуру, що обслуговує російські операції, незалежно від їхньої географії. Повністю заборонити операції з активами, випущеними фінансовими установами рф, а також із будь-якими цифровими інструментами, прив’язаними до російського рубля. Блокувати співпрацю з будь-якими компаніями, якщо вони забезпечують проведення розрахунків з російськими віртуальними активами або їхніми рублевими еквівалентами.

Ці ініціативи частково дублюють 19-й та 20-й пакети санкцій Європейського Союзу. Однак український регулятор наполягає на радикальнішому підході: якщо ЄС фокусується на окремих стейблкоїнах, то Київ вимагає тотальної заборони для будь-яких активів, що базуються на рублі.

Важлива деталь: ці заходи стосуються виключно боротьби з ворожими схемами. Вони жодним чином не зачіпають внутрішній український ринок віртуальних активів і не обмежують діяльність чесних учасників. Мета — не дати агресору жодного «цифрового вікна», через яке він міг би фінансувати війну, використовуючи сучасні технології для втечі від відповідальності.

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