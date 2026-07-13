Африка воює за росію: щедрі контракти та полонені, які хочуть назад до Москви

Полонені з Африки, захоплені в ході бойових дій в Україні, стали незручним аргументом у геополітичній суперечці між Москвою і Києвом. Про це пише Politico за підсумками інтерв'ю з кількома африканськими бійцями в українському місці утримання. Україна стверджує, що Росія завербувала більше 3 000 громадян із 36 африканських країн під приводом цивільної роботи. Але самі полонені цю версію заперечують.

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Просто бізнес

«Це неправда, що африканців обманом затягнули до російської армії. Коли підписуєш контракт, тобі розповідають про роботу. Це просто робота», — сказав полонений із Демократичної Республіки Конго, який представився позивним Аватар.

І це справді бізнес, з конкретними цифрами винагороди.

Росія пропонує африканським рекрутам одноразовий підйомний бонус близько $13 000 і щомісячну зарплату щонайменше $2 000. Для більшості країн Африки на південь від Сахари це захмарні гроші.

Полонений з Єгипту на позивному Каїр пояснив ситуацію відверто: «Дехто з нас тут уже два роки і більше. Україна позначає нас як громадян африканських країн — і ми думаємо, це тому, що вона не хоче відпускати нас назад до росії. А ми всі хочемо повернутися саме туди».

Саме тут і виникає проблема. Полонені не хочуть репатріації до Конго, Кенії чи Гани — вони хочуть потрапити до обміну й опинитися знову в росії. Українська розвідка впевнена: повернувшись, вони знову підуть воювати. Тому Київ не поспішає їх обмінювати. Сотні цих людей місяцями утримуються в ізоляторах і їх долю намагаються вирішити через іноземні посольства.

Україна програє у цій гонці

Масштаб вербування вражає. У лютому спікер кенійського парламенту заявив, що понад 1 000 кенійців завербували російські агенти через організовану транснаціональну мережу. Загалом росія залучила громадян із багатьох африканських країн.

Україна намагається протидіяти: вона збільшила кількість посольств на континенті з 10 до 18. Але росія має 49 посольств в Африці, глибші дипломатичні корені та роки радянської спадщини на своєму боці.

Про те, як Україна намагається залучати іноземних рекрутів, читайте в нашій статті «Кабмін затвердив правила залучення іноземних добровольців до ЗСУ: 300 000 за кожного рекрута».