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13 липня 2026, 10:14

Африка воює за росію: щедрі контракти та полонені, які хочуть назад до Москви

Полонені з Африки, захоплені в ході бойових дій в Україні, стали незручним аргументом у геополітичній суперечці між Москвою і Києвом. Про це пише Politico за підсумками інтерв'ю з кількома африканськими бійцями в українському місці утримання. Україна стверджує, що Росія завербувала більше 3 000 громадян із 36 африканських країн під приводом цивільної роботи. Але самі полонені цю версію заперечують.

Полонені з Африки, захоплені в ході бойових дій в Україні, стали незручним аргументом у геополітичній суперечці між Москвою і Києвом.

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Просто бізнес

«Це неправда, що африканців обманом затягнули до російської армії. Коли підписуєш контракт, тобі розповідають про роботу. Це просто робота», — сказав полонений із Демократичної Республіки Конго, який представився позивним Аватар.

І це справді бізнес, з конкретними цифрами винагороди.

Росія пропонує африканським рекрутам одноразовий підйомний бонус близько $13 000 і щомісячну зарплату щонайменше $2 000. Для більшості країн Африки на південь від Сахари це захмарні гроші.

Полонений з Єгипту на позивному Каїр пояснив ситуацію відверто: «Дехто з нас тут уже два роки і більше. Україна позначає нас як громадян африканських країн — і ми думаємо, це тому, що вона не хоче відпускати нас назад до росії. А ми всі хочемо повернутися саме туди».

Саме тут і виникає проблема. Полонені не хочуть репатріації до Конго, Кенії чи Гани — вони хочуть потрапити до обміну й опинитися знову в росії. Українська розвідка впевнена: повернувшись, вони знову підуть воювати. Тому Київ не поспішає їх обмінювати. Сотні цих людей місяцями утримуються в ізоляторах і їх долю намагаються вирішити через іноземні посольства.

Україна програє у цій гонці

Масштаб вербування вражає. У лютому спікер кенійського парламенту заявив, що понад 1 000 кенійців завербували російські агенти через організовану транснаціональну мережу. Загалом росія залучила громадян із багатьох африканських країн.

Україна намагається протидіяти: вона збільшила кількість посольств на континенті з 10 до 18. Але росія має 49 посольств в Африці, глибші дипломатичні корені та роки радянської спадщини на своєму боці.

Про те, як Україна намагається залучати іноземних рекрутів, читайте в нашій статті «Кабмін затвердив правила залучення іноземних добровольців до ЗСУ: 300 000 за кожного рекрута».

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
13 липня 2026, 10:28
#
Чому? найманець є найманець, він за гроші воює, якби українська влада вже теж аналогічне вводить, а чому раніше не зробити це, ах так в нас же «грошей не було», тільки чомусь депутатам і тцкунам знаходились мільйони.

Давно треба було зробити контрактну армію і дозволити найманців, а не займатися хрінню з викраденням українців на вулицях, які потім все одно йдуть в сзч. Гроші то є на все це, достатньо подивитися в декларації чиновників і посадовців, а також силовиків так званих.
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nsns3212
nsns3212
13 липня 2026, 13:00
#
Так платите им тоже гроши, а то шпана ликвидаторов только выводить научилась
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Sg Ms
Sg Ms
13 липня 2026, 13:59
#
Ну і як тут не бути расистом?
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