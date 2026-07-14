Виробник дронів «Генерал Черешня» отримав кредит в розмірі $5 млн

Українська defence-tech компанія «Генерал Черешня» отримала від Акордбанку кредитну лінію обсягом 5 млн доларів . Залучені кошти спрямують на розширення виробничих потужностей та виконання оборонних замовлень. Про це повідомляє прес-служба банку.

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Угода є частиною довгострокової стратегії Акордбанку, спрямованої на підтримку оборонного сектору. Фінансова установа пропонує таким компаніям комплексний пакет послуг: від розрахунково-касового обслуговування до валютного супроводу та фінансування експортних контрактів.

«Ми прагнемо бути банком, який найкраще розуміє потреби підприємств defence-tech. Саме тому інвестуємо в експертизу, швидкість прийняття рішень і фінансові інструменти, які допомагають українським виробникам масштабуватися, розвивати технології та зміцнювати обороноздатність України», — зазначив Олексій Руднєв, Голова Правління Акордбанку.

Компанія «Генерал Черешня» спеціалізується на випуску FPV-дронів та безпілотників-перехоплювачів для Сил безпеки та оборони України. На сьогодні потужності підприємства дозволяють виробляти 100 000 одиниць безпілотної техніки щомісяця, а продукція постачається до понад 200 військових частин.

«Для нас це ефективний інструмент швидкого масштабування виробництва в умовах війни. Попит на українські дрони зростає, і такі партнерства дозволяють оперативно збільшувати випуск технологій, які працюють безпосередньо на фронті. Ми вдячні Акордбанку за рішення підтримати український defence-tech реальним фінансуванням», — прокоментував Ярослав Гришин, засновник «Генерал Черешня».

В Акордбанку підкреслюють, що розглядають кредитування виробників оборонних технологій як стратегічну інвестицію в економічну стійкість та безпеку України.

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