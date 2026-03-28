Глава Rheinmetall раскритиковал украинские дроны: Это просто игра с Лего

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер скептически оценил уровень технологичности украинских беспилотников, заявив, что они не содержат подлинных инноваций. Такое мнение он высказал во время разговора с журналистом Саймоном Шустером, пишет «Межа» со ссылкой на The Atlantic.

Что не так с украинскими дронами

Журналист посетил один из заводов Rheinmetall в немецком городе Унтерлюсс, где пообщался с руководителем компании. Во время интервью Шустер упомянул эффективное применение украинских дронов для поражения тяжелой бронетехники — ключевого сегмента продукции Rheinmetall. В ответ Паппергер уменьшил значение этих разработок.

«Это просто игра с Лего. Какая здесь инновация со стороны Украины? У них нет какого-то технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких беспилотников, и говорят: „Вау!“ — и это здорово. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall», — заявил Армин.

В дальнейшем разговоре журналист отметил, что Украина производит больше беспилотников, чем любая другая демократическая страна, и поинтересовался, как это может повлиять на бизнес-модель Rheinmetall. Это вызвало резкую реакцию со стороны управляющего компании.

На вопрос о конкретных производителях дронов в Украине Шустер привел примеры компаний Fire Point, занимающейся созданием беспилотников FP-1, FP-2 и ракет «Фламинго», а также Skyfall, производящей тяжелые бомберы Vampire.

«Это украинские домохозяйки. У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация», — Армин Паппергер.

Заявления Паппергера прозвучали на фоне активного развития украинской оборонной индустрии, в частности, сектора беспилотных технологий, который играет важную роль в современной войне.

Несмотря на критику, украинские дроны продолжают активно применяться на поле боя и показывают практическую эффективность в уничтожении техники противника.