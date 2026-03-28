Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 марта 2026, 13:57 Читати українською

Глава Rheinmetall раскритиковал украинские дроны: Это просто игра с Лего

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер скептически оценил уровень технологичности украинских беспилотников, заявив, что они не содержат подлинных инноваций. Такое мнение он высказал во время разговора с журналистом Саймоном Шустером, пишет «Межа» со ссылкой на The Atlantic.

Фото: Армин Паппергер

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что не так с украинскими дронами

Журналист посетил один из заводов Rheinmetall в немецком городе Унтерлюсс, где пообщался с руководителем компании. Во время интервью Шустер упомянул эффективное применение украинских дронов для поражения тяжелой бронетехники — ключевого сегмента продукции Rheinmetall. В ответ Паппергер уменьшил значение этих разработок.

«Это просто игра с Лего. Какая здесь инновация со стороны Украины? У них нет какого-то технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких беспилотников, и говорят: „Вау!“ — и это здорово. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall», — заявил Армин.

В дальнейшем разговоре журналист отметил, что Украина производит больше беспилотников, чем любая другая демократическая страна, и поинтересовался, как это может повлиять на бизнес-модель Rheinmetall. Это вызвало резкую реакцию со стороны управляющего компании.

На вопрос о конкретных производителях дронов в Украине Шустер привел примеры компаний Fire Point, занимающейся созданием беспилотников FP-1, FP-2 и ракет «Фламинго», а также Skyfall, производящей тяжелые бомберы Vampire.

«Это украинские домохозяйки. У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация», — Армин Паппергер.

Заявления Паппергера прозвучали на фоне активного развития украинской оборонной индустрии, в частности, сектора беспилотных технологий, который играет важную роль в современной войне.

Несмотря на критику, украинские дроны продолжают активно применяться на поле боя и показывают практическую эффективность в уничтожении техники противника.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+30
Gazzbut
28 марта 2026, 14:32
#
От дурачек
+
+16
Marvin
28 марта 2026, 14:40
#
Гарна реакція. По суті, це визнання нас конкурентом. Тому і звучало приниження. Кому треба, зрозумів і почув.
+
+30
smuller78
28 марта 2026, 15:31
#
Такий самий конкурент, як був автоваз для Fiat. Кріпацька праця, масове копійчане гаражне виробництво за технологіями 10−60 річної давнини. Що він не так сказав? Ви колись бачили китайські шоу, наприклад Хэфэй із 22000 дронів одночасно та синхронно?
+
0
Pablito
28 марта 2026, 17:55
#
Ідіот? Україна зараз виробляє десь 10 млн дронів на рік. Могла б і 20 млн. Гармат Україна виробляє десь 150−200 на рік і ще купу всього, включно зі снарядами. А ця німецька компанія ледь вийшла на 40 танків на рік, які легко знищуються 150−200-ми копійчаними дронами миттєво. От йому і припікає.
+
0
Raids Clash7
28 марта 2026, 18:18
#
Які технології показав цей виробник? Ніяких, зате ціна коняка. Приємно бачити, як вони продають лохам за 500х ціну лайно, в той час, як Україна робить таке ж лайно й дешевше й з тими ж характеристиками. Доречі, покажи мені їх ефективні БПЛА камікадзе з вибухівкою від 20 до 125 кіло й до 2500 км. А ой, нема. А чому домогосподарки з принтером змогли, а велика компанія котрій всі заздрять (ні), не змогла?😁😁🤡
+
0
kadaad1988
28 марта 2026, 15:30
#
Клоуна просто задавила жаба, что его концерн вообще ничего не умеет выпускать в виде дронов?
+
0
Qwerty1999
28 марта 2026, 17:20
#
Одноразовые дроны должны быть минимально возможной стоимости — ведь они одноразовые, т.е. расходный материал.
+
0
Pablito
28 марта 2026, 17:52
#
Взагалі у діда не пече від українських успіхів. Взагалі.
+
0
Ігор Дорошко
28 марта 2026, 18:23
#
Все правильно сказав💪 а у селюків навозних в коментарях одразу бомбануло, «як та у нас… та наші…найпотужніші…найрозумніші…найкращі…» , типове тупе бидло.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 172 незарегистрированных посетителя.
