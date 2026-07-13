Долар слабшає як світовий рятівник — і це робить глобальну економіку стійкішою

Попри торгові війни, рекордні тарифи США і масштабні перебої з енергопостачанням через конфлікт з Іраном, МВФ прогнозує зростання світового ВВП цього року на 3%. Це ненабагато менше за середні 3,5% попередніх двох років. Чому глобальна економіка виявилася такою витривалою пояснює Bloomberg з посиланням на аналіз Стівена Барроу зі Standard Bank.

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Що тримає ринки

Очевидний чинник — інвестиційний бум у сфері штучного інтелекту. Але є й менш помітний, але не менш важливий.

Попри торгову напруженість індекс MSCI World минулого року зріс на 21%, а від початку 2026-го додав ще понад 10%.

Ринки підтримують:

масштабні вкладення у ШІ-інфраструктуру

високі ціни активів

стійкий попит заможних споживачів

Але Барроу бачить глибшу структурну зміну, яка і пояснює несподівану витривалість системи.

Долар перестає бути автоматичним рятівником

Раніше механізм глобальних криз був передбачуваним. Під час потрясінь капітал масово перетікав у американські держоблігації, долар автоматично зміцнювався, а ризикові активи падали. Країни, що розвиваються, опинялися в пастці: їм доводилося підвищувати ставки, щоб захистити національні валюти, жертвуючи власним зростанням. Таким чином американська криза автоматично ставала глобальною.

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Цього разу механізм дав збій.

Під час найгострішої ескалації іранського конфлікту попит на американські держоблігації суттєво не зріс. Під час тарифних війн долар взагалі дешевшав, а ставки в інших країнах не ставали жорсткішими. Навіть нинішнє зміцнення американської валюти залишається помірним за історичними мірками.

МВФ також зафіксував, що американські держоблігації поступово втрачають частину традиційної премії безпеки. Це може скорочувати різницю у вартості запозичень для корпоративних позичальників по всьому світу.

Барроу робить несподіваний висновок: поступове послаблення ролі США як глобального фінансового центру зменшує ризик поширення кризових хвиль на інші економіки.

Дискусія про долар зазвичай зводиться до питання, коли він втратить статус головної світової валюти. Але менш очевидним наслідком цього процесу може виявитися те, що глобальна економіка стане просто менш вразливою до фінансових потрясінь, незалежно від їх джерела.

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