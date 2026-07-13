Долар і євро в середині липня: що може суттєво вплинути на курс у ці дні

Найближчі п'ять робочих днів стан справ на світовому та українському валютному ринках залежатиме не лише від геополітики (передусім від розвитку подій на Близькому Сході), а й від суто економічних чинників.

Після офіційної заяви Президента США Дональда Трампа про припинення крихкого перемир'я з Іраном повноцінне судноплавство в Ормузі знову опинилося під загрозою. І хоча наприкінці минулого тижня ринок трохи заспокоївся на тлі новин про нові переговори США та Ірану, ситуація залишається дуже вибухонебезпечною.

Тому розглянемо оптимістичний та негативний сценарій розвитку подій на Близькому Сході та прогноз щодо нафти, золота та пари євро/долар на цей тиждень в обох випадках. Поведінка пари євро/долар та цінова динаміка нафти безпосередньо вплинуть на курс євро в Україні, а також на поведінку імпортерів енергоносіїв і, як наслідок, на рівень тиску на курс гривні на міжбанку.

Оптимістичний сценарій. США та Іран знову домовляються про встановлення умовного миру в регіоні, судноплавство в Ормузькій протоці відновлюється в повному обсязі.

У цій ситуації вартість нафти марки BRENT у період із 13 до 17 липня, за моїми розрахунками, перебуватиме в межах коридору $71−78,5 за барель, пара євро/долар — у межах коридору від 1,134 до 1,157 долара за євро, а золото стабілізується в межах коридору від $4 020 до $4 280 за унцію.

Для України це означає рівень щоденних коливань міжбанківського курсу євро в межах від 13 до 23 копійок із піковими обсягами статистики торгів за євро з вівторка до п'ятниці. В останній робочий день цього тижня статистику покращать розрахунки компаній з бюджетом, про що докладніше йтиметься далі.

Негативний сценарій. США та Іран знову активно обстрілюють військові та цивільні об'єкти в регіоні, судноплавство в Ормузькій протоці знову стає одним із найризикованіших заходів, а світова логістика стикається із загрозою стрімкого зростання вартості доставки нафтопродуктів, зрідженого газу та добрив.

У цій ситуації вартість нафти марки BRENT, за моїми розрахунками, з 13 до 17 липня перебуватиме в межах коридору $75−87 за барель, пара євро/долар отримує нову порцію викликів та розширює свою волатильність у межах коридору від 1,131 до 1,168 долара за євро. Золото піддається спекулятивній атаці на страхах інвесторів та двох протилежних тенденціях.

З одного боку, центробанки активно купують золото собі до резервів, що працює на зростання котирувань «жовтого металу». З іншого боку, загроза прискорення інфляції у всьому світі, за рахунок збільшення вартості нафти, підвищує ймовірність посилення монетарної політики ФРС США вже на найближчих засіданнях. Величезні спекулятивні капітали роблять ставку на зростання дохідності американських трежеріс, що посилює позиції долара та одночасно знижує інтерес до золота з боку цієї категорії гравців. І це притискає його котирування.

За негативного розвитку подій я прогнозую вартість золота в межах ширшого коридору — від $3 900 до $4 460 за унцію.

Для України негативний сценарій означає розширення рівня щоденних коливань міжбанківського курсу євро в межах від 17 до 36 копійок із піковими обсягами статистики торгів євро з понеділка до четверга. Також є ризик підвищення цін на бензин у межах ще 30−80 копійок на літрі, залежно від марки бензину, і до 1,2 гривні — на дизель.

Крім того, це знову спровокує активне зростання попиту на валюту імпортерами пального. Відповідно, збільшиться тиск на курс гривні на міжбанку та Нацбанку доведеться активніше витрачати валюту з резервів для підтримки курсу нацвалюти на ринку.

За будь-якого з двох описаних зовнішніх сценаріїв варто врахувати і суто українські чинники, які вплинуть на поведінку вітчизняного валютного ринку цими днями:

Високий попит на валюту, що зберігається вже понад місяць, з боку практично всіх груп імпортерів, від держкомпаній і оборонки до імпортерів енергоносіїв і ритейлерів. Це змушує Нацбанк витрачати щотижня понад $1 млрд на підтримку курсу гривні з періодичними спробами «притиснути» курс долара та опосередковано євро на міжбанку, щоб збити інфляційні процеси в економіці.

Цього тижня, за моїм прогнозом, НБУ доведеться практично щодня продавати долар на торгах. Загальні витрати резервів, за моїми розрахунками, становитимуть за тиждень до $900 млн — 1,2 млрд. Щоденні обсяги операцій на торгах, зареєстрованих за системою Блумберг, цього тижня перебуватимуть в межах від $215 млн до $325 млн.

Початок періоду бюджетних платежів у клієнтів, а також активність населення щодо купівлі валюти. Зниження котирувань долара та євро в Україні за останні два тижні дещо знизило попит фізосіб на валюту. Точніше, той, хто хотів, уже купив необхідні суми, а обсяги необхідної вільної гривні в умовах зростання цін теж збільшуються. Тобто реальний попит на валюту з боку громадян може за деякий час просісти. І це є позитивом для нацвалюти.

Щоправда, до традиційного попиту зараз додається потреба у валюті тих, хто виїжджає за кордон на відпочинок. Але людей, які можуть собі це дозволити за умов війни, порівняно небагато. Тому цей чинник безперечно спрацьовує на збільшення купівлі валюти, але в некритичних для нашого ринку обсягах.

Набагато більше на поведінку українського валютного ринку цього тижня вплине період бюджетних платежів у клієнтів. Цього разу частина бюджетного періоду припаде на вихідні, тому вже з середи, 15 липня, і до п'ятниці, 17 липня, компанії активно розраховуватимуться з бюджетом. Це означає, що у імпортерів у цей період знизиться можливість купівлі валюти, а експортери, навпаки, почнуть активніше продавати ВКВ. Це традиційно позитивний період гривні на валютному ринку.

На настрої всіх учасників нашого валютного ринку продовжуватиме суттєво впливати війна та інтенсивність обстрілів росією території України.

Прогноз курсу долара та євро на 13−17 липня

Міжбанк

При описаних вище сценаріях (позитивному та негативному) розвитку ситуації на Близькому Сході я все ж таки в прогнозі для нашого ринку схиляюся до позитивнішого варіанту. Міжнародні ринки вже заклали до своїх розрахунків наслідки останнього загострення ситуації між США та Іраном, і я сподіваюся, що подальшого погіршення не відбудеться.

Тому, при прогнозному коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,134 до 1,157 долара за євро, і коридорі безготівкового долара на міжбанку в цей період у межах від 44,25 до 44,85 гривень, робочий коридор за безготівковим євро цимиднями перебуватиме в межах від 50,65 до 51,45 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах від 20 до 30 копійок, і за євро — в межах від 20 до 60 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 44,10 до 44,95 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 44,25 до 44,90 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 50,35 до 51,70 гривень, та в обмінниках фінкомпаній — у межах від 50,40 до 51,65 гривень.