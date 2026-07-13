Надходження з ЄСВ у першому півріччі 2026 року сягнули 370,7 млрд гривень

Протягом січня-червня 2026 року платники податків перерахували до бюджету 370,7 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Згідно зі звітом Державної податкової служби , цей показник на 56,1 млрд грн, або на 17,8%, перевищує результати аналогічного періоду 2025 року, коли було сплачено 314,6 млрд грн.

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Позитивна динаміка надходжень вказує на поступове відновлення показників легальної зайнятості та підтверджує відповідальне виконання платниками своїх фінансових зобов’язань.

Єдиний внесок є основним джерелом фінансування фондів соціального страхування. Кошти спрямовуються на виплату пенсій, надання допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, фінансування страхових виплат у разі нещасних випадків на виробництві, а також на виконання інших соціальних гарантій, передбачених законодавством України.

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Для розрахунку суми внеску встановлено чіткі межі, що базуються на розмірі мінімальної заробітної плати:

Мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 грн на місяць (розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати, яка наразі становить 8 647 грн). Максимальний страховий внесок обмежений сумою 38 046,80 грн на місяць (розраховується як 22% від максимальної бази нарахування, що дорівнює 20 мінімальним заробітним платам — 172 940 грн).

Для усіх платників податків ці відрахування мають критичне значення, оскільки вони безпосередньо формують страховий стаж. Саме наявність та тривалість страхового стажу визначають право громадянина на пенсійне забезпечення, а також розмір та доступність окремих видів соціальних виплат.

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