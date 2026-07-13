Протягом січня-червня 2026 року платники податків перерахували до бюджету 370,7 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Згідно зі звітом Державної податкової служби, цей показник на 56,1 млрд грн, або на 17,8%, перевищує результати аналогічного періоду 2025 року, коли було сплачено 314,6 млрд грн.
Надходження з ЄСВ у першому півріччі 2026 року сягнули 370,7 млрд гривень
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Позитивна динаміка надходжень вказує на поступове відновлення показників легальної зайнятості та підтверджує відповідальне виконання платниками своїх фінансових зобов’язань.
Єдиний внесок є основним джерелом фінансування фондів соціального страхування. Кошти спрямовуються на виплату пенсій, надання допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, фінансування страхових виплат у разі нещасних випадків на виробництві, а також на виконання інших соціальних гарантій, передбачених законодавством України.
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Для розрахунку суми внеску встановлено чіткі межі, що базуються на розмірі мінімальної заробітної плати:
- Мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 грн на місяць (розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати, яка наразі становить 8 647 грн).
- Максимальний страховий внесок обмежений сумою 38 046,80 грн на місяць (розраховується як 22% від максимальної бази нарахування, що дорівнює 20 мінімальним заробітним платам — 172 940 грн).
Для усіх платників податків ці відрахування мають критичне значення, оскільки вони безпосередньо формують страховий стаж. Саме наявність та тривалість страхового стажу визначають право громадянина на пенсійне забезпечення, а також розмір та доступність окремих видів соціальних виплат.
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