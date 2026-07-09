Податкова пояснила, як платникам ЄСВ подати довідку-розрахунок на виплату зарплати через Електронний кабінет

Платники єдиного соціального внеску (ЄСВ) можуть швидко подати довідку-розрахунок для виплати заробітної плати в електронній формі через Електронний кабінет. Про це повідомляє Державна податкова служба.

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Зазначається, що контролюючі органи невідкладно розглядають і погоджують такі довідки.

Причини відмови

При цьому відмова можлива лише у трьох випадках:

довідка подана не за встановленою формою;

у документі міститься недостовірна інформація;

документ подано не до того контролюючого органу, де платник перебуває на обліку.

Як подати довідку

Для подання довідки необхідно увійти до Електронного кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпису, BankID або MobileID.

У розділі «Введення звітності» можна сформувати та надіслати довідку-розрахунок:

за формою J1330001 — для юридичних осіб;

за формою F1330001 — для фізичних осіб.

Після надходження документа до контролюючого органу проводиться його автоматизована перевірка. За її результатами платник отримує першу квитанцію. Якщо документ містить помилки або не відповідає встановленим вимогам, у квитанції буде зазначено причини неприйняття.

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У разі успішного проходження перевірки формується друга квитанція, яка підтверджує прийняття та реєстрацію документа або містить повідомлення про його неприйняття із зазначенням причин.

Відстеження статусу

Статус розгляду довідки та дату її реєстрації можна переглянути у приватній частині Електронного кабінету в розділі «Вхідні/вихідні документи». Саме дата реєстрації вважається днем отримання документа контролюючим органом.

Після розгляду погоджена довідка-розрахунок або рішення про відмову надсилаються платнику через Електронний кабінет.