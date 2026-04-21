ФОП без доходу: чи потрібно платити ЄСВ — роз’яснення інспекції

В Україні підприємці, які зареєстровані як ФОП, але фактично не ведуть діяльності, у більшості випадків зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) навіть за відсутності доходу. Про це повідомили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення.

Як пояснюють фахівці, ЄСВ не є податком на прибуток, а виступає внеском до системи соціального страхування. Його сплата забезпечує страховий стаж, право на лікарняні, декретні виплати та інші соціальні гарантії.

ЄСВ сплачується незалежно від того, чи є дохід. Тобто навіть якщо у вас:

0 грн на рахунку,

не було жодної операції,

ви фактично не працювали.

Мінімальний ЄСВ: скільки платити, якщо доходу немає?

ЄСВ для ФОП сплачується у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Мінімальний страховий внесок = 22% від мінімальної заробітної плати. Тобто навіть при нульовому доході ФОП повинен заплатити мінімум.

Коли ЄСВ можна не платити

Є кілька законних ситуацій, коли ФОП може не сплачувати ЄСВ, навіть перебуваючи на спрощеній системі.

1. ФОП є найманим працівником

Якщо ви працюєте офіційно за трудовим договором і роботодавець за вас сплачує ЄСВ (не менше мінімального), то ФОП має право не сплачувати ЄСВ за себе. Це одна з найпоширеніших ситуацій.

Але важливо: роботодавець має сплачувати ЄСВ саме з бази не нижче мінімальної. Якщо зарплата мала і внесок менший — можуть бути нюанси.

2. ФОП — пенсіонер або особа з інвалідністю

ФОП на спрощеній системі звільняється від сплати ЄСВ, якщо:

отримує пенсію за віком, або

є особою з інвалідністю та отримує пенсію/соцдопомогу.

У цьому випадку ЄСВ можна не сплачувати взагалі.

3. Мобілізація або військова служба

Під час служби ФОП може мати право на звільнення від сплати ЄСВ або на особливий порядок.

Це питання залежить від статусу та документального підтвердження.

Якщо доходу немає — що з єдиним податком?

Тут ситуація інша.

Якщо ФОП 1 або 2 групи:

Єдиний податок сплачується фіксовано, навіть якщо доходу немає.

Якщо ФОП 3 групи:

Єдиний податок = % від доходу.

Тому якщо доходу немає: єдиний податок = 0 грн. Але ЄСВ — за загальним правилом — залишається обов’язковим.

Типова пастка: ФОП «не працює», але борг зростає

Найнебезпечніша ситуація — коли підприємець думає: «Я нічого не заробляю, то нічого й не плачу». Але потім приходить повідомлення з податкової: борг по ЄСВ + штрафи + пеня.

І навіть якщо ФОП фактично «спав», у реєстрі він існував — отже, зобов’язання нараховувались.

Чи можна «просто не платити» і потім закрити ФОП?

Технічно ФОП можна закрити, але це не означає, що борги зникнуть. Закриття ФОП не анулює заборгованість по ЄСВ. Податкова продовжить стягнення боргу, навіть якщо ФОП уже припинив діяльність.

Що робити, якщо діяльності немає?

Варіант 1: Закрити ФОП. Якщо бізнес не ведеться і не планується — закриття часто найкращий вихід.

Варіант 2: Офіційно працевлаштуватися. Якщо ФОП вам потрібен «про запас», але ви працюєте за трудовим договором:

роботодавець сплачує ЄСВ — ви як ФОП можете не платити.

Варіант 3: Сплачувати мінімальний ЄСВ, щоб не втратити стаж

Деякі підприємці не ведуть діяльність, але сплачують ЄСВ добровільно, щоб не втрачати страховий стаж. Це актуально тим, хто думає про пенсію або декретні виплати.

А якщо ФОП зареєстрований, але діяльність не ведеться — треба подавати звітність?

Так, питання звітності теж важливе. Навіть якщо доходу немає, ФОП має:

подавати декларації (залежно від групи),

подавати звітність по ЄСВ (якщо це передбачено формою декларації),

не допускати прострочення строків.

Штрафи можуть бути навіть при нульових показниках.

Висновок

Відсутність доходу не звільняє ФОП від обов’язків. Якщо підприємець залишається зареєстрованим, у більшості випадків він повинен сплачувати ЄСВ або мати законні підстави для звільнення.