У понеділок, 13 липня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 6 коп. до 74,63 грн/л, на дизельне пальне — на 7 коп. до 76,02 грн/л.
13 липня 2026, 15:45
Ціни на пальне 13 липня: що змінилося на українських АЗС
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Середні ціни на пальне станом на 13 липня
- Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин марки А-95 (преміум) — 78,4 грн/л (здешевшав на 30 коп.);
- Бензин марки А-95 — 74,63 грн/л (здорожчав на 6 коп.);
- Бензин марки А-92 — 69,53 грн/л;
- Дизпальне — 76,02 грн/л (здорожчало на 7 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 40,02 грн/л, що на 2 коп. дешевше порівняно із попереднім робочим днем — 10 липня.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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