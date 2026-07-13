Гроші від експорту зброї спрямують на потреби ЗСУ

Верховна Рада розглядає законопроєкт № 15400 , який має зробити оборонний експорт додатковим фінансовим щитом для армії. Документ пропонує змінити порядок розподілу коштів, отриманих від видачі дозвільних документів на експорт товарів військового та подвійного призначення.

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1 липня 2026 року Україна запровадила новий механізм міжнародних передач продукції ОПК. Він дозволяє контрольований експорт військових товарів за умови пріоритетного забезпечення Збройних Сил України.

З огляду на це очікується значне зростання кількості заявок на отримання ліцензій та дозволів, а отже — збільшення надходжень до бюджету. Автори законопроєкту (депутати Андрій Мотовиловець та Роксолана Підласа) вважають необхідним спрямовувати ці кошти безпосередньо на оборонні потреби.

Куди направлять експортні збори

Відповідно до проєкту закону, з 1 серпня 2026 року і до завершення воєнного стану всі платежі за оформлення дозвільних документів у сфері експортного контролю будуть зараховуватися до спеціального фонду держбюджету. Кабінет Міністрів визначатиме порядок використання цих ресурсів, спрямовуючи їх виключно на оборонні цілі.

Запропонований розподіл виглядає так:

50% — на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки для підрозділів Сил оборони.

50% — на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України.

Наразі точно спрогнозувати суму додаткових надходжень складно, адже вона залежатиме від активності вітчизняних оборонних підприємств та їхньої здатності виходити на зовнішні ринки після забезпечення внутрішніх потреб. Проте ініціатори законопроєкту наголошують на головній перевазі: це джерело фінансування армії не потребує підвищення податкового навантаження для населення чи бізнесу.

Законопроєкт № 15400 формує прямий зв’язок: чим успішніше український ОПК експортує продукцію за кордон, тим більше коштів отримують військові на сучасну техніку та грошове утримання.

Фактично держава прагне замкнути цикл, у якому оборонна індустрія сама себе розвиває та підтримує тих, хто безпосередньо стоїть на захисті країни.

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