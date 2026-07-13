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13 липня 2026, 15:48

Податкова зібрала понад 250 млн грн штрафів: чому бізнесу варто перевірити ризики заздалегідь

За перше півріччя 2026 року Державна податкова служба провела понад 15 тис. фактичних перевірок. За їхніми результатами до бюджету вже надійшло понад 250 млн грн штрафних санкцій. У середньому це близько 16,7 тис. грн на одну перевірку. Про ценаписала народна депутатка Ніна Южаніна.

За перше півріччя 2026 року Державна податкова служба провела понад 15 тис. фактичних перевірок.

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За її словами, під час перевірок податківці також виявили понад 1,6 тис. неоформлених працівників. Це один із найбільш чутливих напрямів контролю, оскільки йдеться не лише про податки, а й про соціальні гарантії самих працівників.

Які порушення виявляють найчастіше

Як зазеачає Южаніна, серед найпоширеніших порушень, які фіксує ДПС, — розрахунки без реєстраторів розрахункових операцій, порушення під час продажу алкоголю, необліковані товари, порушення у сфері ресторанного бізнесу та реалізації пального.

Читайте також: У 2026 році податкова проведе 4,5 тис. перевірок бізнесу: в яких областях їх буде найбільше

У податковій наголошують, що ефективність таких перевірок забезпечують ризик-орієнтований підхід і якісний доперевірочний аналіз. Тобто перевірки мають призначатися не випадково, а там, де податкова вже бачить підвищені ризики порушень.

Саме такий підхід формально має зменшувати тиск на сумлінний бізнес і концентрувати увагу держави на тих платниках, у діяльності яких є ознаки ризиковості.

Податковий чекап і питання до підходу

«Напередодні ДПС презентувала новий сервіс — «податковий чекап». Його логіка звучить просто: про податкові ризики можна дізнатися раніше, ніж вони стануть проблемою.

Але саме тут виникає головне питання. Якщо податкова вже бачить ризики завдяки доперевірочному аналізу, чи пропонувала вона платникам добровільно усунути ці порушення до фактичної перевірки?

Адже сучасний комплаєнс будується не лише на покаранні. Його завдання — попередити порушення, дати бізнесу можливість виправити помилки й сформувати зрозумілі правила поведінки.

Якщо платник отримує сигнал про ризики до перевірки, він може самостійно виправити порушення, дооформити працівників, привести касову дисципліну до вимог закону або впорядкувати облік товарів. У такому разі виграють усі: бюджет отримує належні платежі, бізнес уникає штрафів, а податкова зменшує кількість конфліктів", — пише Южаніна.

Що має бути показником ефективності

Понад 15 тис. перевірок і 250 млн грн штрафів — це помітний результат для бюджету. Але для сервісної податкової служби цього показника недостатньо, переконана народна депутатка.

«Справжня ефективність має вимірюватися не лише кількістю перевірок і сумою санкцій. Не менш важливо рахувати, скільки порушень вдалося попередити ще до виходу інспекторів до платника.

Саме в цьому полягає філософія сервісної моделі: держава не просто карає за помилки, а допомагає платникам їх вчасно побачити й виправити.

Для бізнесу це означає, що чекати перевірки не варто. РРО, трудові відносини, облік товарів, ліцензії на алкоголь чи пальне, касова дисципліна та первинні документи мають бути перевірені заздалегідь. Податковий чекап може стати корисним інструментом лише тоді, коли він працюватиме як профілактика, а не як попередження перед неминучим штрафом", — підсумувала вона.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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EconomistPetya
EconomistPetya
13 липня 2026, 15:59
#
Барыг и спекулянтов надо штрафовать больше, чтобы им было не повадно наживаться на простых людях. Надеюсь закон о повышении налогов для ФОП примут как можно быстрее, потому что это абсолютное и несправедливое зло что ФОПы которые наживаются на людях платят 6% налога, а простой человек работающий на заводе платит 45%. Налог ФОПа должен быть около 40%.
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