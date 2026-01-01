Multi від Мінфін
1 січня 2026, 9:14

У 2026 році податкова проведе 4,5 тис. перевірок бізнесу: в яких областях їх буде найбільше

4,5 тисячі перевірок запланувала ДПС у 2026 році. Переважно, під увагу податківців потрапили компанії — 78%. Найбільше перевірок заплановано на весну. За кількістю візитів податківців лідирують Київ та область, Дніпропетровщина та Львівщина. У переліку ДПС також опинилися лідери українського бізнесу, пише Опендатабот.

4,5 тисячі перевірок запланувала ДПС у 2026 році.

Перевірки бізнесу

4 558 перевірок запланувала Державна податкова служба цьогоріч — на 5% менше, ніж торік. Пік активності податківців попередньо припадає на березень та квітень. А ось найменше візитів нанесуть податківці на початку року: лише 278 перевірок.

Кому варто чекати на перевірки Податкової

Найбільше уваги цьогоріч ДПС планує приділити компаніям — на них припадає 78% або 3542 запланованих перевірок. У кожному п'ятому випадку гостей з Податкової варто чекати фопам — 1016 перевірок. А ось у бізнесів, щодо у яких є питання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ, заплановано лише 258 перевірок.

«Проблемних» компаній у переліку не так вже й багато: у 5 бізнесів порушено справу про банкрутство, 3 компанії в стані припинення та 1 компанія намагається поновити платоспроможність за допомогою санації.

Де найбільше буде перевірок

Найбільше перевірок чекає на компанії у сфері оптової торгівлі та сільського господарства — по 21%. З великим відривом на третьому місці по запитаності в податківців опинились бізнеси, які займаються виробництвом харчових продуктів: 5% перевірок.

Найбільш активними будуть податківці столиці та області — 1067 перевірок, Дніпропетровщини — 372 та Львівщини — 264 перевірки.

Традиційно, ДПС завітає й до найбільшого бізнесу країни, Так, у переліку наявні й компанії, які потрапили до десятки кращих у своїй сфері за даними Індексу 2025. Йдеться про Нафтогаз України, Камет-сталь, МХП, Розетка та NOVUS.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
