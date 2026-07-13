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13 липня 2026, 14:39

НБУ скоротив валютні інтервенції на міжбанку майже на чверть

Національний банк України минулого тижня зменшив обсяг інтервенцій на міжбанківському валютному ринку на $273,1 млн, або на 23,9%. За тиждень регулятор продав $871,2 млн. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Національний банк України минулого тижня зменшив обсяг інтервенцій на міжбанківському валютному ринку на $273,1 млн, або на 23,9%.

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Скорочення інтервенцій відбулося на тлі зменшення попиту на валюту з боку юридичних осіб. За перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти бізнесом знизилося до $104 млн.

Тижнем раніше цей показник становив $177,8 млн. Загалом за чотири дні негативне сальдо операцій юридичних осіб склало $415,9 млн.

Гривня зміцнилася

Офіційний курс гривні до долара за тиждень зміцнився. На початку тижня він становив 44,5696 грн/$, а наприкінці — 44,5155 грн/$.

Схожа динаміка спостерігалася і на готівковому ринку. Курс долара упродовж тижня знизився на 4−6 копійок. У купівлі він становив близько 44,28 грн/$, у продажу — майже 44,68 грн/$.

Це свідчить, що тиск на валютний ринок тимчасово послабився. Менший попит бізнесу на валюту дозволив НБУ скоротити продаж долара без різких коливань курсу.

Населення купувало валюту активніше

На готівковому та картковому ринку поведінка населення була іншою. Середньоденне негативне сальдо валютообмінних операцій громадян з понеділка по четвер зросло до майже $34,1 млн.

Для порівняння, позаминулого тижня цей показник становив $24,9 млн. Тобто населення купувало валюти більше, ніж продавало, і цей розрив збільшився.

Попит громадян на валюту традиційно залежить від курсових очікувань, сезонних витрат, новинного фону та бажання зберігати частину заощаджень у доларах чи євро.

Що це означає для ринку

Скорочення інтервенцій НБУ не означає повної стабілізації валютного ринку. Регулятор і далі залишається головним продавцем валюти на міжбанку та згладжує дисбаланс між попитом і пропозицією.

Водночас тижневе зменшення продажу валюти майже на чверть показує, що в окремі періоди ринок може потребувати меншої підтримки. Для гривні це позитивний сигнал, особливо на тлі зміцнення офіційного і готівкового курсу.

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Як раніше писав «Мінфін», у червні міжнародні резерви України зросли до $51,3 млрд завдяки надходженням від міжнародних партнерів. Це дає НБУ більший запас для інтервенцій, але не скасовує валютні ризики.

Подальша динаміка курсу залежатиме від обсягів імпорту, бюджетних витрат, регулярності зовнішньої допомоги та поведінки бізнесу й населення. Якщо попит юридичних осіб залишатиметься помірним, Нацбанк матиме більше простору для обережнішої присутності на ринку. Якщо попит знову посилиться, інтервенції можуть повернутися до більших обсягів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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